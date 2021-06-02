習近平不滿大外宣系統沒有提高中國話語說服力

中共總書記習近平周一對他的海外系統專門發表講話，要他們好好“把握好語調”、“謙遜謙和”，“要講究輿論鬥爭的策略和藝術”，提升“中國話語說服力”。分析人士指，習顯然對大外宣系統外宣不力，外交官搞不好外交，不但未給中國增分反而惹禍不滿。

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中共中央政治局5月31日專門就加強中國國際傳播能力建設進行第三十次“集體學習”，習近平講話的要旨是要形成與中國綜合國力和國際地位“相匹配的國際話語權”，這次會議請復旦大學張維為教授專門就此講解，“提出了工作建議”。

據報道，中國自2009年啟動“大外宣計畫”後，在全球形成一個龐大外選體系，每年據估耗費上百億美元。但是，大外宣效果不佳，就連也被視為屬於大外宣體系的『多維』評論說：“可與高昂投入極不成比例的是，外宣的產出實在尷尬，常年飽受詬病，甚至被譏諷道屍位素餐。別說在國際上為中國崛起提供輿論助力，但是增進和改善海外社會對中國的認知，都不盡人意。”

張維為幫政治局出謀畫策

但是中共政治局請張維為為各位政治局大員上課，講解大外宣政策，能提供助力么？這是一位被不少人視為與金燦榮同樣反美罵西方不顧一切鼓吹中國自信的教授。他的一些演講令學界尷尬，比如他說，和上海、北京、大連比起來，“紐約更像第三世界”，他還打賭中國從來不會有經濟危機，美國經濟危機還要中國來幫忙，希望下次不要來求中國等等。他這樣形容美中關係：“好在我們中國領導人經歷過文革亂世，我們知道怎麼對付流氓。”

有分析指張維為政見與國際觀與習近平高度一致。這次張維為能為習近平出什麼好點子呢，目前還不知道，新華社報道了習近平在這次會上的主要講話，從講話看，中共最高當局顯然意識到中國在國際上的形象很成問題，從習的要求來看，似乎一方面指大外宣宣傳不力，一方面對戰狼風格帶來的反面效果不滿，他的這段話很有針對性：“要注重把握好基調，既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象”，簡直是有點耳提面命了。

戰狼惹得禍？

習近平政治局講話的對象是整個對外宣傳系統，官媒，孔子學院，外交部，派駐外面的使者等等，事實上，後者起的作用或者說反面作用更大，中國一些外交官在國際場合的表述，有時很惡狠狠的，被稱之為戰狼風格，如果習近平認為中國的國際話語權與中國還不太匹配，與他派出的戰狼們干係重大，

僅舉幾個例子，外交部發言人趙立堅要戳瞎五眼聯盟，美日印澳新五國倒不怕，影響很壞；駐法大使發推指批評中國的一位法國學者邦達茲(Antoine Bondaz)是“小流氓”，駐巴西里約熱內盧總領事李楊在推特貼上特魯多的照片，並稱其為“美國走狗”丶“敗家子”，外交官在國際上代表中國，粗話信口而來，怎麼能讓中國的形象變好？

所以習近平這次講話要求他們不光講話掌握基調，自信謙和兼而有之，更重要的是，要“推進中國故事和中國聲音的全球化表達、區域化表達、分眾化表達”， “要廣交朋友、團結和爭取大多數，不斷擴大知華友華的國際輿論朋友圈。”

習近平認為這個問題嚴重，要“主要負責同志既要親自抓，也要親自做。”習近平將此提到“維護黨和國家尊嚴形象”的高度。

曾駐北京的法國『新觀察』周刊記者高潔(Ursula Gauthier)發推評論，習近平向他的戰狼外交官們吹響了哨子，別胡鬧了!“要把握好語調，既開放自信也謙遜謙和”。高潔問：我們能否看見中國駐法大使館向邦達茲道歉？

邦達茲因為批評北京，中國駐法使館竟形容這位學者是“小流氓”，引起法國輿論吃驚，尤其吃驚堂堂大國使節，竟能說出如此粗穢的敗壞國家形象的語言，法國外長勒德里昂為此專門召見了中國駐法大使盧沙野。

有分析認為不能怪中國外交官頻頻上演戰狼秀，說白了都是為了政治前途，還不是表演給中央看，搞不好誰罵得兇，演得好，誰就能陞官封賞。從習近平講話看，大外宣系統可能表演得太過火了。