酷刑：北京拒絕澳大利亞學者的指控

北京周二6月1日拒絕接受因間諜罪在中國受審的華裔澳大利亞籍學者楊軍（楊恆均）的指控，即他在兩年多的拘留期間，在一個未公開的地點遭受了酷刑。

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據法新社發自北京的報道，中國外交部發言人汪文彬告訴記者："楊軍沒有被任意拘留，也沒有被酷刑逼供。"他補充說：“中國法律明確禁止這種做法”。

出生在中國的楊軍說，他被關押在一個秘密地點時受到了虐待。"頭六個月（......）是一個非常困難的時期。在法新社看到的一條信息中，他說：“他們對我施以酷刑。我被關在一個比監獄還糟糕的地方兩年多了。”

楊軍（楊恆均）堅持認為自己是 "百分之百無辜的"，他並說，對他的審訊錄音，他曾試圖要求無效，但未獲成功。

他說，這是非法的，是酷刑。他指責當局在審訊他時使用了“隱形攝像機”。他說自己是在被強迫的狀態下受審訊。“我被告知必須承認。”

楊軍先生還說，當局不允許他出示為自己辯護的證據和傳喚證人。

對這位56歲學者的審判於上周四開始閉門進行，澳大利亞駐北京大使不被允許出席。

北京當局表示，由於涉及 "國家機密"，審判可以合法地閉門進行，並批評澳大利亞對該案進行“干涉”。此時正值中澳兩國關係因澳洲總理呼籲調查病毒來源而惡化之際。

筆名為楊恆均的楊軍還表示，目前他仍不清楚，自己到底被指控是為了誰而對中國進行了間諜活動。

據報道，他於1992年離開中國大陸前往香港，五年後移居美國，在大西洋理事會智囊團工作。

這位學者後來成為澳大利亞公民，寫了一系列間諜小說，並主持一個受歡迎的中文博客。