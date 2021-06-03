六四事件32周年紀念：台灣舉行悼念晚會 香港燭光晚會遭拒 料七千警力在多區"戒備"

今天6月4日是六四天安門慘案32周年紀念。香港支聯會每年舉辦"六四燭光晚會"遭禁；預料港警將部署7千警力在多區"戒備"；"維園一帶穿黑衣、喊口號、點蠟燭都可被視為參與禁止集會"。今年台灣將接過"紀念六四重任"，以"人權照亮民主，同行抵抗極權"為主題，舉辦的六四32周年系列活動。

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綜合港台消息，香港支聯會原本計畫6月4日晚在維園舉行燭光晚會，但遭警方以疫情為由反對，上訴也都被駁回。警方指，4日將會在相關地點部署足夠警力。

據稱，六四紀念日之際，香港警方會在多區部署大約七千警力戒備，維園一帶預計部署大約三千警力。"會視乎情況，決定是否封鎖部分區域"。

消息並表示，如果有人在維園一帶穿黑衫黑褲、喊口號及點燭光等，都有可能視為與被禁止的集會有關。警方稱，會在相關地點部署足夠警力，會迅速果斷執法，包括進行拘捕。

香港支聯會常委麥海華認為,每個人都有自由,個人行為不應受限制。

對於香港支聯會今年未能舉辦悼念"六四天安門事件"死難者的燭光晚會，北京"天安門母親"表示遺憾。

"天安門母親"發言人尤維潔在北京接受香港無線電視台訪問時說，這項活動不是不愛國，正因為愛國，"希望這件事情、這件慘案，能給全中國人一個交代"。她說，正常的社會是應該有不同聲音存在的，不希望香港政府以愛國的方式取締不同聲音。

她並說，過去一年受到疫情影響，死難者家屬沒有機會見面，其中兩人先後離世；儘管"天安門母親"人數逐漸減少，尤維潔說會繼續為死者討回公道。

香港悼念活動被禁；台灣將接過"紀念六四重任"，今年將以"人權照亮民主，同行抵抗極權"為主題，舉辦的六四32周年系列活動，"展現台灣公民社會悼念六四屠殺犧牲者、追求六四事件真相的堅定立場，並積極與區域民主勢力連結，表達追究中共當局六四屠殺責任、聲援人權受害者與政治良心犯的態度"。

台灣六四32周年主辦團體表示，在面臨COVID-19疫情升溫與防疫壓力之下，台灣作為集會與言論自由受到法治保障的民主國家，公民社會將在嚴格且全面遵守防疫規範的前提下，在6月4日當天下午4點至晚間8點，在自由廣場牌樓下設置"自由廣場微型悼念亭（最多9人）"，供民眾獻花悼念，並在晚間7點舉行"人權照亮民主 同行抵抗極權"六四"線上"悼念晚會。

晚會邀請六四親歷者吳仁華、吾爾開希、海外中國異議藝術家巴丟草、中國流亡人權律師陳建剛發言，發言政治人物包括立法院長游錫堃、立法委員林昶佐、邱顯智與台北市議員黃郁芬、苗博雅、林穎孟等人，線上悼念晚會將與在美國的非政府組織"人道中國"串連，加入全球串連悼念24小時的行列。

台灣的系列活動還包括："人權照亮民主：自由廣場排燈悼念影像製作"、將在6月3日上架的"六四悼念網站"，供無法到場悼念的全球網友透過網絡為六四死難的義士祈福等。

主辦團體表示，近期由於香港與澳門的六四集會申請均遭駁回與禁止，台灣舉辦六四集會的重要性與意義大幅提升。