今夜，全球多地都在紀念六四，中國除外；香港維園紀念六四的燭光，今夜也已被當局撲滅。

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六四兩個字，北京當局盡量不提。六四讓人想起鮮血，想起坦克，當局不希望人們追問誰製造了六四大屠殺。32年前那場被中共當局鎮壓的民主運動，中共當局說那是“一場風波”，但是天安門母親永遠不會忘記自己參加和平示威的孩子們是如何被中國軍隊奪走了生命。

按理說，習近平大權在握，中共比任何時候都表面強大，可是年年六四，北京當局年年如臨大敵，設法消聲。中國大陸早已森嚴壁壘，紀念六四是要“法辦”的，即便如此，也總有人在朋友圈，在家中長夜秉燭；在香港，全球大規模的公開紀念六四一直持續三十年，去年香港當局以防疫禁止，最後還是有上萬人不顧禁令點燃蠟燭。今年，香港當局出動警力七千死守，嚴防燭光。

香港維園的燭光沒有了，但是全球各地，許多人點起蠟燭，實體的，虛擬的，敬奠英烈。在巴黎蓬皮杜附近的斯特拉文斯基廣場，明天下午“中國團結”等十餘家組織將舉行六四32周年紀念活動，傍晚，一些巴黎人將在萬桑公園劉曉波空椅子雕塑前點燃燭光。香港當局是否敢保證，今夜港人的窗口，絕對黑暗如鐵，不會透出一絲燭光？

有網友發推說，北京當局恨不得把“六四”兩字從詞庫中剷除，這樣，人們對六四屠殺的記憶就會漸漸消形。其實，六四屠殺發生後，北京大局加大洗腦工程，從小學做起，早已在一切有可能刊載文字的地方避免提到六四事件。一旦海外媒體追問時，萬不得已，輕描淡寫說那是一場風波。北京的努力不能說無效，今天許多中國年輕人，一問六四，茫然無知，但其中有些青年，在終於知道真相後會很憤怒，另外一些，至少，對當局想讓他們做傻瓜並不感謝。

這或許是獨裁者最害怕的地方，這也就是前面那位網友形容的北京當局恨不得把六四兩字從詞庫中剷除的原因。人們的記憶隨着時間的流逝在淡化，即便許多當事人，或許已遠不如當初一提到八九六四就“心血奔涌”，但是，中共當局在那個晚上的屠城行為，是可以剷除六四兩個字就一筆抹去嗎？

八九六四那個晚上，許多中國人希望自己的國家與文明制度接軌的夢想在一場屠戮中破滅了，曾有過微弱政治改革願望，曾出過黨內改革派領袖的中共從此走上徹底分裂的道路：靠資本主義發財，靠共產主義獨裁。習近平執政後，“不忘初心”，藉著中共建黨百年，推銷新編黨史，習近平稱“欲滅其國，必先滅其史”，觀察人士質疑，這句話不正說的是中共自己的行為嗎？

中共新編黨史不要說淡化文革這麼極其重大的造成不計其數中國人死亡的歷史事件，不提六零年代人為引發大饑餓死亡三四千萬人的悲慘事件，避談中共統治四十年後還不得不下令在中南海附近鎮壓學生抗議的屠殺，就連土改殺死幾百萬中國農村精英—富裕農民的真相也不敢面對，還有新近發生的新疆大規模關押維吾爾穆斯林事件，美國以及西方一些國家的議會認定北京在那裡實施種族滅絕，北京卻說那是一座座教育培訓中心，為的是讓穆斯林們遠離極端伊斯蘭和恐怖主義。

習近平的中共當局連—向被視為中共改革始祖的鄧小平有關保持香港資本主義制度五十年不變的承諾也棄置腦後 ，這本來是中國唯一的一塊多虧中英聯合聲明保存下來的言論自由、司法獨立的東方明珠，由於民眾不能忍受北京步步侵蝕一國兩制起身抗議，北京當局終於放下面具，強加港版國安法，秋後算賬，把反送中風暴中出現的民主派領袖一個個送審，判刑。北京要像控制中國大陸的一個省那樣死死地扼住香港。

如今習近平權力固然直追毛澤東，近來念茲在茲的幾個字卻是“保江山”，他是否意識到一黨永遠統治下去終究是做夢，自古以來，江山永在，改換的無非是一時掌控地盤的統治者們，習近平能保證中共萬年“一統江山”么？習近平可能相信，為了保江山，就要人們好好學習黨史，但是又有多少中共黨員相信那部黨史？

六四至今32年，中國無疑變得更強大，中共無疑變得更專制，但是，中共意圖除去包括六四在內的歷史事件的努力只是在官媒的報道中奏效。分析人士指出，值得疑問的是，從2018年以來，習近平不斷強調防範重大風險，他為什麼有那麼嚴重的不安全感？他在為他的中國夢狂奔，而他統治的中國在世界上的形象為什麼越來越壞？