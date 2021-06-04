張維為給政治局上課 可憂可憂？

中共領導人習近平把張維為教授請進政治局，讓許多讀者大跌眼鏡。而且讓他去講解如何向世界說好中國故事，不少人還真為這事擔憂。

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張維為在中國名聲不小，但在學界非議也很多，經常把他與金燦榮、胡錫進來比。

北京學者榮劍認為，研究國際問題，體制內有一批學者是比較靠譜、理性和嚴肅的，可是這些學者似乎被邊緣化了，或者是自己不想說，話語權被金燦榮、張維為、胡錫進之流所壟斷。正如王緝思所說，中國研究美國，遠不如美國研究中國，差距太大了。

習近平要他的駐外使節提升“中國話語說服力”，大外宣系統要取得相匹配的國際話語權，分析指習這裡指的說服對象重點是西方，可是張維為重點攻擊的對象就是西方和美國。 2020年8月他大聲疾呼，美國的民主制度或將走向死亡! 他還說：美國領導人沒有文化，沒有素養，該我們給美國立規矩了。這些話還需要復旦大學教授寫論文嗎？

張維能獲得習近平信任，有人認為張維為會歌頌，“深得帝王心“，比如去年十一國慶節張維為表示：“我們正見證人類歷史大轉折”，“我的預測是世界會以更快的速度向東方傾斜，向中國傾斜，向社會主義傾斜，這次‘疫情世界大戰’可以說是這種傾斜的催化劑。“這一串排比句讓習開心。

他還說，這場疫情一仗把美國打回原形。我們看到了一個沒有皇帝新裝的美國，對多數國人來說這是一種無與倫比的‘心勝’”。這也正是習近平想說的，但有人指他這些話充其量是一個宣傳幹部說的，離學者太遠。

張維為進政治局上課一事，特吸睛，網友把他2012年年初讚揚重慶經驗，表彰薄熙來有做大事魄力的文章翻了出來，他在題為『重慶歸來話重慶』一文中說：“重慶探索的東西內容非常廣，已經形成了一整套做法。這是政治家在做大事，有眼光，有魄力，有周密的可行性方案，有落實各項政策的執行力，所以使重慶成了一個創造奇蹟的地方。希望重慶再接再厲，在探索中國道路方面取得新的成績，也希望重慶進一步推進話語創新，把重慶故事說得更好，從而使‘重慶經驗’在中國乃至世界上產生更大的影響力。”

當時盛傳薄熙來正在爭取入常，至少薄熙來不服習儲君，張維為沒想到幾個月後薄會垮台入獄，所以大讚薄。不過，他這幾句讚揚薄熙來的話，稍稍改動，就可直接轉到習近平頭上：“做大事，有眼光，有魄力”，把創造重慶奇蹟改成創造中國奇蹟，把說好重慶故事改成說好中國故事。

戰狼在外面惹得禍，中國名聲不好聽，習近平要讓戰狼們說話把握好語調，謙遜謙和。張維為5月31日政治局到底講了什麼內容沒有對外披露，但是，『中國紀檢監察報』6月3日刊載的『講好真實立體全面的中國故事』一文透露了一點信息，張維為說：“我覺得中國也確實到了這麼一個時候，對於誤讀中國，特別是惡意誤讀，該出手就出手，該調侃就調侃，該當頭棒喝就當頭棒喝，該和風細雨就和風細雨。”

這和外交部的戰狼話術有何區別，這是否是張維為給習近平的政治局大員們講的一番原話，或者是他本人的心裡話？習近平那天講話的要旨是要說好中國故事，上述官媒還請教張維為，如何構建中國話語和中國敘事體系？

張回答：中國必須建構全面、透徹、有力、國際的話語體系。“全面”意味着中國話語必須能夠解釋中國的成就、問題及未來，“透徹”意味着它可以清晰和透徹地闡釋中國事務，“有力”指的是可以與別人進行有意義的對話和辯論，“國際”則是一種讓外國人能夠理解的中國話語。

網友評論這完全是空話、廢話，沒有任何可操作性。這樣去搞大外宣還會有效果？另有人指出，大外宣效果不好因為它只是大內宣的一個翻版。內宣無非是忽悠中國老百姓，忽悠上級，加官晉爵與摟錢。大外宣最終結果也是出口轉內銷，忽悠對象也是中國老百姓，戰狼的表演也是給國內看的。

有人質疑習近平為什麼請比胡錫進有過之而無不及的張維為來給政治局上課呢？品蔥網站有評論認為，找來張維為這種民間宣傳類的學者給政治局講課本身就非同尋常，習近平為什麼要這樣做，只能理解習對屬下信任感在逐漸消失，覺得甚至有必要對政治局委員這樣的高官進行教育。評論還說，這樣的安排顯示出中共的法治蕩然無存，就連內部的傳統也在逐漸讓位於個人極權，習近平顯然在逐漸獲得毛澤東的威望，因此對於中國的未來，不抱希望。

還有網友議論：國際視野短淺的一介野生國師都能進政治局，下一步金燦榮國師是不是要進中央軍委指點江山？胡錫進是不是要接收新華社人民日報？周小平是不是要承包共青團中央？

網上罵張教授的太多了，以往也如此嗎？有人轉來張鳴教授一段話：“罵張國師的人太多了，封個烈士吧，就沒人敢罵了。“