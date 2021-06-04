特斯拉在中國訂單斬半

2019年，特斯拉在上海建立第一家海外工廠時，獲得了上海的大力支持。在被一款便宜得多的微型電動汽車超越之前，特斯拉的Model 3轎車曾是中國最暢銷的電動汽車。但伴隨中國政府加強對美國電動汽車廠商特斯拉的審查，該公司5月中國訂單較4月減少近一半。特斯拉4月份在華銷量已經較3月份大幅下滑。

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消息稱特斯拉5月中國訂單斬半，股價應聲急挫近5%。據路透社報道稱，Information周四援引內部數據稱，伴隨中國政府加強對美國電動汽車廠商特斯拉的審查，該公司5月中國訂單較4月減少近一半。 該報告稱，該公司在中國的月度凈訂單從4月份的逾1.8萬份降至5月份的約9,800份，導致其股價在午後交易中下跌近5%，最新報578美元。

中國是這家電動汽車製造商僅次於美國的第二大市場，占其銷量的30%左右。特斯拉在上海的一家工廠生產Model 3電動轎車和Model Y運動型多用途車。

2019年，特斯拉在上海建立第一家海外工廠時，獲得了上海的大力支持。在被一款便宜得多的微型電動汽車超越之前，特斯拉的Model 3轎車曾是中國最暢銷的電動汽車。 然而，特斯拉最近銷量下滑，中國監管機構對該公司採取了強硬立場，原因是過去幾個月中國對該公司的安全擔憂加劇，消費者投訴增多，同時中美關係日益緊張。

該報道引據中國汽車工業協會(CPCA)秘書長崔東樹，特斯拉4月份在中國銷售了11,671輛Model 3和Model Y汽車，3月份在中國生產的35,478輛汽車中的大部分在本地銷售。