空空維園四周滿是悼念六四之光 警方驅散惹民眾回罵 拘6人

警方圍封維園禁人悼念六四，使燭光如海的球場空無一人(左)，但不少市民仍在維園外點起燭光悼念(右)

香港警方以拘捕六四燭光晚會主事人、封維園、駐重兵、發警告等手段禁止港人悼念六四事件32周年，但仍有不少市民手持蠟燭、電子蠟燭或亮起手機燈光，在燭光晚會悼念時間在維園周邊行走，但仍遭警方驅趕，令港人渡過一個不一樣的六四悼念。部分人曾高叫「光復香港」等反修例運動口號，警方舉旗警告，並驅趕人群，引來民眾責罵。不少市民批評警方反應過度，但同時表示，警方打壓反而會使人知道並記着六四。

廣告 繼續瀏覽後續

警方深夜發稿，指有人在不同地區集結犯事，截至晚上十時，已拘捕六人，指他們分別涉嫌煽動他人參與非法集結、襲擊、刑事毀壞、行為不檢及阻差辦公。被捕4男2女年齡介乎20至75歲。另外，警方又以違反限聚令為由，票控12人。不過，警方未有交代被捕六人是否包括今早以煽動其他人參與非法集結的支聯會副主席鄒幸彤。

今年是《港區國安法》生效後第一個「六四」悼念日，警方以疫情為由，禁止支聯會在維園舉辦「六四事件」32周年燭光晚會，並首次引用《公安條例》圍封維園的足球場和籃球場，又在維園四周部署數以千計警員和警車，並於海底隧道出入口截查前往港島的車輛，甚至出動水炮車戒備，藉此警告民眾不要前往維園悼念。

記者現場所見，幾乎行廿步便有一群警員在場戒備，布防之嚴，與2019年反修例運動緊張時期相若。但警方的高調布防，未能阻礙堅持悼念的市民。在晚上接近七時，曾任支聯會燭光晚會主持的列明慧與另一姓王女士手持白色花朵企圖進入維園時被十多名警員單獨圍起來問話，其後又有至少兩名支聯會義工有類同遭遇，他們在警方警告後離去。

學生組織派傳單被捕 教堂彌撒平安舉行

接近晚上八時的時候，不少市民手持蠟燭、電子蠟燭或亮起手機在維園周邊行走，當中不少人穿上黑色衣服，甚至戴上黑色口罩。警方見有人聚集，便即時舉旗警告，並把人群驅離維園範圍，引起市民不滿。當中，譚小姐表示，警方連坐在封鎖線外的長椅上的長者也驅趕，亮起手機的，則要他們關掉手機，態 度粗魯之餘，還舉機拍攝，更恐嚇市民，稱若不聽從，便會控以行為不檢，令長者大感受壓，形容警方行動「太離譜」。但她和另一名前來悼念的鐘小紅都認為，警方如臨大敵的做法，只會令人更加記着六四，而一些原本不知六四事件的年輕人，亦可能因此知道今天是一個特別的日子。陳先生則表示，若果沒有警方空群出動，根本不會有事，因為六四晚會過往都是和平舉行，對警方的行動大感不滿。

一名接載記者的出租車司機雖不能到場，但仍身穿黑亡「開工」，他自稱由中國內地來港，「我們已忘了六四，感謝香港人還記着這日子，真是有情有義，難怪香港發達。」

警方又說，在銅鑼灣波斯富街一帶有黑衣示威者聚集，部分人高叫反修例口號，更有人將垃圾和垃圾桶等雜物丟到馬路中，阻塞交通，警方一面移除雜物，一面驅散人群。

另外，旺角一個主要商場附近亦有不少市民聚集，不少身穿黑衣人士被截查，在區內豉油街設置街站派發單張的學生組織「賢學思政」，其召集人王逸戰更被指引起市民集結，其召集人王逸戰被捕，送往旺角警署。其間，有人高叫「民族自強、香港獨立」和「光復香港、時代革命」等口號，遭警方舉紫旗警告，指在場人士可能違反國安法。 警方的布防不單在人流暢旺的地方，甚至遠在新界西貢海旁，亦有點起燭光和貼上「香港人的六四足跡」海報的悼念者被警方圍封和驅趕，令當事人大感不滿。

不過，天主教正義和平委員會在七間教堂舉辦的「追思亡者彌撒」大致順利舉行，當中，由天主教香港教區退休主教陳日君主持彌撒的聖安德肋堂，有三百多人出席，數十名因限聚令而不能進入教堂者，則在教堂外燃點蠟燭默哀，警員曾勸喻他們離開，以免違反限聚令，但未有採取武力應對。

在此之前，有人在舉辦彌撒的教堂前掛起橫額，在貌似陳日君的肖像旁寫上「邪教」、「假先知」等字眼，又稱「崇拜為名 煽亂為實」，「提醒」教友「慎防被累違國安法」。

1989年，北京學翱因前總書記胡耀邦逝世而觸發學運，後轉為民運，持鑾個多月後，以北京在6月4日凌晨出動解放軍清場結束，死傷人數未有統一說法，人數界介乎官方稱的數百人至外國解密文件說的超過一萬人。