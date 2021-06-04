美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)呼籲中國公布九人的醫療記錄，這九個人的病情可能為新冠病毒最先是否系實驗室泄漏所致提供重要線索。新冠病毒的來源有很大爭議，美國情報機構仍在審查有關報道，報道稱在2019年報告首例新冠病例的一個月前，武漢病毒研究所的研究人員曾出現嚴重病情。

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美國傳染病專家福奇呼籲中國公布武漢實驗室研究人員的醫療記錄。據路透社報道稱，英國金融時報(FT)周四指美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)呼籲中國公布九人的醫療記錄，這九個人的病情可能為新冠病毒最先是否系實驗室泄漏所致提供重要線索。

據該報援引福奇的話說，“我想看看據報道在2019年得病的三個人的醫療記錄。他們是否真的生病了，如果是，他們得的是什麼病？”

新冠病毒的來源有很大爭議，美國情報機構仍在審查有關報道，報道稱在2019年報告首例新冠病例的一個月前，武漢病毒研究所的研究人員曾出現嚴重病情。

但中國科學家和官員一直駁斥病毒是實驗室泄露的假設，稱病毒在武漢爆發之前可能就已經在其他地區傳播，甚至可能通過進口冷凍食品運輸或野生動物交易進入中國。

據金融時報報道稱，福奇仍然認為該病毒首先是通過動物傳染給人類的，他指出，即使實驗室的研究人員確實感染了新冠病毒，他們也可能是從其他地方感染該病毒的。