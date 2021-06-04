倫敦 "維吾爾法庭 "今天開庭

大規模拘留、強迫絕育、極端監視......：中國以打擊 "分裂主義 "和 "宗教極端主義 "為理由對新疆的1200萬維吾爾人和其他突厥少數民族施以前所未有的鎮壓。一個獨立的公共法庭自倫敦進行調查。該法庭收集和分析了數以千計的文件，並聽取了許多證人的證詞。該法庭今天周五（6月4日）開庭舉行聽證會，法庭將確定這些侵犯人權的行為是否構成反人類罪，甚至是種族滅絕罪。

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據本台報道，國際法律師，維吾爾法庭顧問哈米德-薩比告訴RFI說，"這是一個公共法庭。它沒有什麼真正的法律效力，但它謹遵認真的法律程序。陪審團的九名成員是獨立的。他們也將是公正的。他們既不支持但也不譴責中國。我們已經從各種渠道收集了證據，包括對中國有利的證詞。"

該法庭 副主席尼克-韋奇拒絕就北京對這一法庭的攻擊發表評論。他承諾，他的工作將客觀公正。該公正建立在本周和9月，以及已經積累的 "數千頁 "文件的證據之上，該委員會的工作完全基於 "證據，只有證據"之上。

據薩比說："我已經多次要求中國政府用他們的證據來補充我們的文件，但我們沒有得到任何回應。中國政府只是譴責我們的審判是'非法'和'挑釁'。"

據外國專家說，新疆的主要民族--維吾爾族有100多萬人被關押在再教育營中，有些人被 "強迫勞動"。但北京拒絕這些指控，說他們是在 "職業培訓中心"，在由維吾爾人造成的恐怖襲擊事件後，旨在讓他們遠離 "恐怖主義 "和 "分裂主義"。

哈米德-薩比強調說："這樣一個公共法庭的目標是填補公認的國際法庭空缺，國際法院和國際刑事法院至此並沒有受理這一指控案件。然而，面對這種管轄權的空白，必須找到一種方法來調查這些暴行。公共法庭可能沒有正式的權力，但它們確實有能力呼籲公眾輿論並引起國際社會的注意。"

預計 "維吾爾法庭 "的報告將於12月公布。雖然它沒有法律效力，但參與者希望能引起國際社會的關注，並向國際社會施加壓力以導致推動可能的行動。

該小組是應代表維吾爾族流亡者的最大組織--世界維吾爾大會的要求成立的，該組織正在敦促國際社會對中國採取行動。

據中國外交部發言人趙立堅上個星期指控說，"這根本不是一個什麼法庭或特別法庭，而只是一個說謊的機器。"

維吾爾法庭 "是北京威脅制裁的實體之一，該法庭的主席是英國律師傑弗里-尼斯，他曾領導聯合國對前塞爾維亞領導人斯洛博丹-米洛舍維奇的戰爭罪起訴。

在倫敦舉行的 "維吾爾法庭 "這些聽證會可能會進一步加劇英國和中國之間已經高度緊張的關係，這種關係因中國鎮壓香港的民主抗議活動，以及將涉嫌從事間諜活動的設備製造商華為排除在英國5G網絡之外而加劇。

據美國譴責，中國正在新疆進行 "種族滅絕"。至此英國拒絕通過同一譴責。但英國上個月已經加入華盛頓和柏林，一起呼籲停止對維吾爾少數民族的鎮壓。

據本台報道稱，該法庭聽證會在英國做東的世界工業七國集團峰會前一周開始引發關注，包括美國總統拜登等領銜來此出席會議。拜登呼籲西方民主國家對中國採取更強硬的立場。