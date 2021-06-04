黃浩銘企圖入維園悼念六四 兩度被截查 指中港爭民主命運相連

原擬到維園點燃燭光的支聯會副主席鄒幸彤，雖在六四紀念日早上被捕，但計畫與她一起到維園守住32年之約的社民連主席黃浩銘和支聯會常委徐漢光，按計畫到維園點起燭光，二人在進入維園前被警方攔截，並搜查隨身物品，歷時約一小時，結果二人不理警方行動，原地持燭默哀和高唱「自由花」，在企圖念出聲明時被警方搶去宣言而不能完成。警方釋放他們後，二人再度企圖進入維園，但再被攔截後放行，未有採取拘捕等進一步行動。

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三人在預先寫好的聲明表示，維園三十多年的燭光，是不可逾越的道德底線，亦溫暖着寒夜中抗爭的難屬和行動者。他們續稱，從中國的人權現況可見，極權對自由的箝制沒有盡頭，「退讓只會換來紅線的進逼、歷史的篡改；唯有堅守陣地，奮地反抗，才有可能守住我們的尊嚴」。而他們堅持炎點燭光，就是要告訴當權者，將大批抗爭者投監是沒用的。

鄒幸彤被捕後，晚上仍未獲釋，亦不知能否獲得保釋，但她表明，會效法中國內地堅守者，在今天絕食一天以明志。她透過朋友透露，當局是以她在上月29日一篇題為《燭光無罪 堅守陣地》的凡人面書文章指控她。

而在嘗試進入維園前，黃浩銘接受本台訪問，指警方高調行動與中共一百周年和《港區國安法》生效一周年有關，但相信港人會堅守，不會罷休，一定會繼續追求民主；並寄語港人，中港命運相連，32年前的北京運動遭升腥鎮壓，與兩年前反修例運動時的港人，情況一樣，大家是手足、戰友。