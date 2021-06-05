六四悼念燭光海外燃點 加美人數創新高 年輕人進場

在港人因警方禁止集會和封場而未能在維園內悼念六四事件之際，海外不少地區的燭光悼念集會多了香港元素，亦出現人數驟增的情況，在主要城市中，加拿大多倫多有近千人出席，在象徵當年人民被殘害的被壓至扭曲的單車前燃點燭光，打破相關集會逾二十年的紀錄。

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根據「反送中」組織Global Solidarity的數據，全球至少有十二個城市舉辦大型六四悼念集會，計有加拿大的卡加利、多倫多及溫哥華；美國的紐約、舊金山及洛杉磯；澳洲的悉尼、布里斯本和阿德萊德；歐洲的倫敦和布拉格，以及台灣。英美加等地的集會，參加人數由500人至800人不等，包括分兩場舉行、每場各有近三百人出席的洛杉磯，相比過往同類集會只有數十人至一百人參加，人數明顯增加，當中又以多倫多有近千人參加最多。

布拉格悼念六四晚會 © 網絡

當年在北京見證六四鎮壓的香港學聯前成員李蘭菊多年來一直有參與集會籌辦工作，她指出，過往集會以溫哥華人數最多，但今年在從香港迴流或移民過來的年輕人協助和推動下，不單參加者年歲明顯年輕化，人數亦大幅飊升，有近千人的紀錄已要追溯到「六四」十周年的悼念集會。她形容，參加者都「好有火」，因為不少人一家大小「塞兩小時車」來，又要自備悼念和防疫物資，來的一定是有強烈意願。

從眾多直播可見，參加者除了悼念「六四」，並譴責北京之外，「香港人加油」、「光復香港 時代革命」等反修例運動的口號亦不時在現場響起，多倫多、紐約和倫敦自不例外。事實上，不少流亡在外的抗爭者均有參與當地的「六四」集會，並提及港人被禁進入維園自由高叫口號的壓抑遭遇，聲言讓悼念的燭光在海外燃點。

海外港人接棒悼六四周永康：與強權對賽不退場台灣有破壞悼念事件

前香港眾志主席兼前立法會議員羅冠聰在有五百人出席的倫敦集會上呼籲群眾「毋忘六四」，以及2019年一些大事的日子：「6月9日、7月21日……」，「只要有人，只要有燈，……無數個即將在年曆消失的日子，便不會被遺忘」。

人在紐約的香港學聯前秘書長周永康，亦在由當地港人團體主辦的悼念晚會上帶領群眾「無所畏懼地呼叫口號」，包括支聯會五大綱領中被指「違法」的「結束一黨專政」和反修例的「五大要求 缺一不可」、「光復香港時代革命」，又呼籲港人保重和加油。他其後在面書上表示，在香港負隅頑抗的人，可以激起海外守望香港者堅持的決志，而這場與獨裁政權直球對決的賽局已經開始，便無法輕易退場。

在港澳被禁大型公開悼念六四後，台灣是兩岸三地中惟一可以公開悼念六四的地方，但因疫情爆發，公眾地方不可多於十人聚集，華人民主書院等26個合辦團體改於昨(4日)舉辦在線悼念晚會，並在自由廣場前架設悼念亭，供市民獻花致意，而旅居台灣的前銅鑼灣書店店長林榮基亦有到場悼念，他呼籲當地人民珍惜這種自由。

這個首次有泰國網上組織「奶茶聯盟」加盟的活動，進程大致暢順，但在接近尾聲時，突然有人惡意推倒「紀念碑」旁的展板，隨即遭警方逮捕。華民表明會提出控告，理事長曾建元表示，對暴力絕不妥協，因為這是全世界發展民主的重要原則。

隨着港人離散不同地方和禁止公開集體悼念，今年六四，海外除了有更多實體集會，網上亦多了跨城市聯機的悼念晚會和研討會，明年大家須在雲上相見抑或可以再參加實體集會，只有留待時間證明。