新現象：湖北數人沒染疫卻弱陽性 專家說“疫苗外溢”了

“2019新冠病毒”幾個字反映在注射器針頭的一滴注射液上

中國湖北省潛江市近日發現4名從疫情重點地區返鄉人員的COVID-19核酸檢測結果呈弱陽性，專家研判是醫務人員為當事人接種疫苗時“外溢”所致。官方報告沒有提及“疫苗外溢”具體情況。官方說，中國目前提供的新冠肺炎疫苗都是滅活疫苗，疫苗本身帶有病毒，但經過特殊處理，毒性大減且沒有複製能力、傳染性。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國湖北省潛江市近日發現4名從疫情重點地區返鄉人員的新冠肺炎病毒核酸檢測結果呈弱陽性，專家研判是醫務人員為當事人接種疫苗時“外溢”所致。據香港01今天引述官方通報，所謂“外溢”即是“灑出來”，中國大陸目前提供的新冠肺炎病毒疫苗都是滅活疫苗，疫苗本身帶有病毒，但經過特殊處理，毒性大減且沒有複製能力、傳染性。

該消息引述官方通報說，潛江市3日對重點地區返鄉人員進行病毒核酸篩查時，發現有4名返鄉人員核酸檢測結果呈弱陽性。市政府隨後立即啟動應急響應，對所居住區域實施封閉管理和全員核酸篩查。6月4日上午，湖北省專家組趕赴潛江指導處置，對上述4人連續3次採樣，核酸檢測結果均為陰性。各人目前都已在定點醫院集中隔離醫學觀察，無相關癥狀，血清抗體陰性，胸部電腦斷層掃瞄和血常規檢測正常。

此外，上述4人居住地共309名居民的核酸檢測結果均為陰性，活動軌跡所涉場所環境樣本115份結果也都為陰性。

該報道稱，官方通報最後指出，經流行病學調查和實驗室檢測，為4人採樣的醫務人員工作環境及樣品轉運箱檢出核酸陽性，研判是醫務人員進行病毒疫苗接種時，疫苗“外溢”所致，不具有傳染性。