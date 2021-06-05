美媒：布什家族非營利組織與中國機構達成500萬美元協議

據美國短新聞媒體Axios 獲悉，附屬於老布什總統（George H. W. Bush）的一家非營利組織同意接受來自中美交流基金會（CUSEF）的500萬美元。中美交流基金會由前香港特首董建華主持。

廣告 繼續瀏覽後續

報道稱，“隨着美中關係緊張升級，喬治·H·W·布什美中關係基金會（下簡稱布什美中關係基金會）的領導人發出了建立更密切關係的聲音——在某些情況下批評北京的同時，但在一些重大地緣政治問題上卻對中國言聽計從”。據Axios獲得的一份書面協議顯示，其中說明了中美交流基金會向CUSEF撥款500萬美元的細節，該基金會是在老布什總統生前的許可下於2017年成立的。

布什美中關係基金會的發言人萊斯利·里根（ Leslie Reagan ）證實了該協議的真實性，但強調中美交流基金會的資金對其政策工作沒有影響。她說：“我們為與CUSEF的夥伴關係感到自豪，並對CUSEF的慷慨支持深表感謝。”

萊斯利·里根說：“布什美中關係基金會在美中關係的幾乎所有重大問題上都採取了非常有力的獨立姿態；在這個過程中，我們經常對中國的政策和行動提出尖銳的批評，當我們認為值得這麼做的時候”。萊斯利·里根表示，布什美中關係基金會拒絕接受關於中美交流基金會是中國政治利益代言人的說法。

這份日期為2019年9月19日、由雙方簽署的撥款協議要求中美交流基金會從2019年到2023年每年向布什美中關係基金會捐贈100萬美元。涵蓋2019年5月至12月的稅務申報文件顯示，其給布什美中關係基金會共帶來了近120萬美元的捐款，這意味着中美交流基金會的捐款可能會佔到其收入的很大一部分。

根據協議，這些資金旨在支持布什美中關係基金會為促進 "一個實用的、建設性的、商業上強大的、互利的和政治上可持續的雙邊關係 "所做的努力。布什美中關係基金會同意讓中美交流基金會了解其活動情況，"以確保雙方的目標繼續保持一致"。

據該報道，總部設在香港的中美交流基金會是由前香港行政長官董建華管理。它自稱是 "一個獨立的、非盈利和非政府的基金會"。布什美中關係基金會總裁方大為(David Firestein)曾領導德克薩斯大學的中國公共政策中心。2017年，他提議中美交流基金會為該中心提供資金。在大學教師注意到該組織與共產黨的關係後，這一計畫被取消。

報道稱，在回答Axios的詢問時，布什美中關係基金會發言人萊斯利·里根提供了一份清單，其中方大為在曝光率較高的政治問題上批評了中國政府。但該基金會的領導層在其他方面也呼應了中國政府的路線。

布什美中關係基金會創始人兼主席尼爾·布什（Neil Bush，老布什的第三個兒子、小布什的弟弟）在2019年中國外交部門組織的會議上發表講話，將香港的民主示威活動歸咎於“外部影響”。他的這番話在當時被中國國營媒體廣泛傳播。尼爾·布什還在中美交流基金會在香港舉辦的2019年論壇上說，美國對中國侵犯人權、大規模監控和外國影響活動的一些抱怨是 "基於半真半假或完全是假新聞"。

Axios報道稱，尼爾·布什在中國有長期的商業聯繫。他經營的一家房地產投資公司的中國高管曾違法向支持他二哥傑布·布什（Jeb Bush）的2016年總統競選的政治行動委員會捐送了130萬美元。