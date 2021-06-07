中國譴責布達佩斯民眾抗議建復旦分校 歐盟對匈牙利阻礙譴責香港問題不滿 促機制改革

中國駐匈牙利大使館星期天發表一份聲明，指責匈牙利首都布達佩斯市“個別政客”就中國問題發表“極端錯誤言論”，稱中方對此予以譴責和強烈抗議。而匈牙利決定阻止歐盟一份批評中國香港政策的聲明，德國一位高級官員對此表示譴責，稱歐盟的外交政策正在受到破壞。德國外交部國務秘書呼籲歐盟進行必要的改革，在外交政策上實行合格多數投票制。

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中國駐匈牙利大使館星期天（2021年6月6日）發表聲明，指責匈牙利首都布達佩斯市“個別政客”就中國問題發表“極端錯誤言論”，稱中方對此予以譴責和強烈抗議。

據美國之音今天報道稱，一天前，數以千計的匈牙利人走上街頭，抗議政府計畫在布達佩斯開設中國復旦大學分校校園。市長卡拉松尼向人群發表講話，與示威者站在一起共同反對中央政府的這項計畫。此前，卡拉松尼市長宣布將計畫建造的復旦大學匈牙利分校校園周邊幾條街道重新命名為“達賴喇嘛道”、“光復香港路”和“維吾爾烈士街”，以抗議政府的這項計畫。

卡拉松尼和許多匈牙利人表示，匈牙利總理維克多·奧爾班（Viktor Orban）批准建造這座分校會削弱國家的高等教育質量並幫助北京增加其在匈牙利和歐盟的影響力。反對派政治家和經濟學家批評了他們所說的項目成本高和缺乏透明度。

奧爾班政府今年4 月與上海復旦大學簽署了一項協議，將在布達佩斯的一處場地建設校園，該場地此前曾計畫用來為學生建造宿舍村。政府稱復旦是一所世界一流的大學，新校園將“讓學生在一個一流的教育機構學習”。媒體援引政府副部長塔馬斯·沙達 (Tamas Schanda) 的話說，周六的抗議是不必要的。

歐爾班政府與中國、俄羅斯和其他一些不民主的國家政府建立了友好關係，並與西方國家交鋒。

據路透社報道稱，匈牙利再次一票否決涉華決議，阻擋歐盟就香港問題對中國發表聲明。德國一名官員認為，歐盟是時候進行改革，在外交政策上實施多數投票制。

匈牙利決定阻止歐盟一份批評中國香港政策的聲明，德國一位高級官員周五對此表示譴責，稱歐盟的外交政策正在受到破壞。德國外交部國務秘書Miguel Berger在推特上寫道，“匈牙利再次阻止了歐盟關於香港的聲明。三周前，匈牙利阻止了關於中東的聲明。共同的外交和安全政策不能在阻撓政策的基礎上運作，”德國外交部國務秘書Miguel Berger在推特上說，“我們需要就管理異議的方式進行認真的辯論，包括實行合格多數投票制。”

匈牙利在4月阻止了歐盟批評中國在香港實施新國安法的聲明。

據德國之聲報道稱，德國外交部國務秘書伯傑（Miguel Berger）周五（6月4日）表示，匈牙利政府在香港問題上阻撓歐盟對中國發表聲明的做法已經過分了。他呼籲歐盟進行必要的改革，在外交政策上實行合格多數投票制。

在過去三周內，匈牙利政府第二次成為歐盟國家中唯一的反對者。此前，它拒絕與其他26個成員國一起呼籲在巴以衝突實現停火。

該報道說，此前上周四，歐洲法院駁回了匈牙利關於對它“嚴重違反”歐盟民主價值觀進行調查決定的異議。