斯托爾滕貝格：中俄靠攏對北約構成新的危險

"莫斯科和北京在聯合國等多邊組織的決策中日益協調各自的立場。此外，他們還進行聯合軍事演習，試驗戰鬥機遠距離飛行，並進行海上行動，而且他們還就武器系統和互聯網控制進行密集的經驗交流，"這些對於北大西洋公約組織秘書長斯托爾滕貝格來說，正是中國與俄羅斯的走近靠攏，對北約卻構成新的危險。

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據法新社今天發自羅馬的報道說，大西洋聯盟秘書長斯托爾滕貝格周二表示，俄羅斯和中國之間的政治和軍事靠攏正在給北約帶來 "新的危險"，並對多邊主義構成 "威脅"。

據斯托爾滕貝格稱，"基於規則的秩序，和多邊主義的基礎，正受到威脅。一段時間以來，俄羅斯和中國在政治上和軍事上的合作越來越緊密。這對北約來說是一個新的局面，也是新的挑戰。而且也帶來了新的危險。

斯托爾滕貝格是在接受意大利《共和國報》採訪時這樣警告說。斯托爾滕貝格例舉說，"莫斯科和北京在聯合國等多邊組織的決策中日益協調他們的立場。此外，他們進行聯合軍事演習，試驗戰鬥機進行長途飛行，並進行海上軍演，中俄還就武器系統和互聯網控制進行密集的經驗交流，"他詳細介紹說。

斯托爾滕貝格認為，北約必須儘快適應，以應對中國作為一個軍事大國的崛起和俄羅斯日益增長的侵略性。而這些主題將是6月14日在布魯塞爾舉行的北約領導人峰會的核心，美國總統拜登將出席會議。

據斯托爾滕貝格說，如果說我們不認為中國是敵人（......），但中國並不認同我們的價值觀。中國不相信民主、言論自由或媒體自由。

"中國在非洲、西巴爾幹地區和北極地區都非常活躍。它正在對歐洲的關鍵基礎設施進行大規模投資。在網絡空間，中國是不可忽略的影響力。斯托爾滕貝格說：所有這些都對我們的安全產生了巨大影響。

面對俄羅斯，斯托爾滕貝格主張北約采 "雙重方法"："威懾和對話"，特別是在軍備控制方面。據斯托爾滕貝格說，"北約部隊在波羅的海、波蘭和羅馬尼亞輪流駐紮，我們有新的干預模式，以便在發生危機時可以迅速調入新的特遣隊。

至於白俄羅斯，這個對俄羅斯友好的國家，與三個北約成員國（波蘭、拉脫維亞和立陶宛）接壤，斯托爾滕貝格說北約將保持 "警惕"。

據斯托爾滕貝格警告說：北約當然準備好了，在緊急情況下，保護和捍衛每一個盟友免受來自明斯克或莫斯科的任何形式的威脅。