美國總統拜登將出訪英國、比利時

美國總統拜登將於當地時間6月9日開展他上任以來的首次國際訪問，行程包括英國、比利時和瑞士。他將在英國出席七國集團(G7)首腦會議，然後前往比利時出席在布魯塞爾舉行的北約成員國領導人峰會。各項跡象顯示，本屆G7峰會和北約峰會將比以往任何時候更多地討論中國的崛起以及如何應對北京的各項安全挑戰。

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白宮發言人薩琪6月7日說，拜登總統在英國出席七國集團首腦會議期間，將與其他領導人一道宣布設立一項新的計畫，為發展中國家提供一個有別於中國模式的基礎建設融資方案，注重高標準、環保、透明和尊重國際規則。

美國常常指責中國在貧窮國家投資興建基礎設施的方式是設置債務陷阱，傷害了這些國家的主權和國家利益。拜登出訪之前，《紐約時報》寫道：4年前，前總統特朗普曾為英國脫歐鼓掌；特朗普又曾表示：北約已經過時。《紐約時報》表示：將出訪歐洲的現任美國總統拜登將歐洲視為盟友並將北約視為西方安全的關鍵因素。這一事實幾乎被視為一種祝福。

《紐約時報》又寫道：但這不能表明將不會有苦澀、會引發分歧的議題浮出水面。美國撤軍阿富汗、軍費開支、和俄羅斯和中國的關係；還有貿易協定、氣候問題或疫苗外交，這些都不是小問題。

據信，這次七國集團峰會在會後發表的聯合聲明將首次明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並對新疆維吾爾族面臨的人權災難和香港局勢表達關注。

之後，拜登總統將前往布魯塞爾，出席北約峰會，並與歐盟領導人舉行會談。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)星期一先來到五角大樓，與美國國防部長奧斯汀會晤，為下星期舉行的北約成員國領導人峰會作出準備。他在會談中多次提到中國的威脅，並重申“北約2030計畫”是應對中國各項挑戰的策略。

中國外交部發言人趙立堅6月9日表示說，北約應該“摒棄冷戰思維和意識形態偏見，以客觀、積極、開放的態度看待中國發展。”

在布魯塞爾，拜登總統還會與歐盟領導人會談，之後到瑞士的日內瓦與俄羅斯總統普京會面。此前，美國官員們說，美國尋求與俄羅斯發展一種可預見的、穩定的雙邊關係。一些觀察人士說，拜登政府試圖穩定與莫斯科的關係，以便集中精力應對中國的威脅。

白宮星期一表示，美國不會放棄追查新冠病毒的起源，拜登總統這個星期在訪問歐洲時也會在有關峰會上提出這一問題。