美國政府計畫向全球捐贈5億劑輝瑞新冠疫苗

法新社援引多家美國媒體報道，前往歐洲訪問的美國總統拜登將宣布，美國購買5億劑輝瑞2019冠狀病毒疾病疫苗捐給全世界。拜登在前往歐洲之前曾表示，他準備公布一項"全球疫苗戰略"。

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華盛頓郵報引述3名知情人士報導，拜登預計本周在英國舉行的七國集團峰會上宣布這項計畫。

據《紐約時報》和《華盛頓郵報》報道，首批 2 億劑將在今年分發，其餘的將在明年分發。

拜登在前往歐洲之前曾表示，他正準備公布一項全球疫苗戰略。

隨同拜登出行的白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登“將在明天（周四）就此發表講話，並將提到美國正在採取的其他措施，以幫助向世界各地的貧窮國家提供更多疫苗”。

此前，拜登政府曾宣布，美國將在6月底前與全球分享至少8000萬劑疫苗。

另據中央社報道，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組首席共和黨議員羅姆尼（Mitt Romney），周三在一場聽證會上向美國國務卿布林肯表示，為台灣提供疫苗對美國至關重要。

美國聯邦參議院達科沃斯、蘇利文、昆斯3位參議員訪問團6日抵台並宣布，美國將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗作為援助。羅姆尼周三呼籲美國政府，提供台灣更多疫苗。

羅姆尼在聽證會上表示："我們能把台灣需要的疫苗直接給他們嗎？我們提供的數量能更多嗎？我知道已經宣布75萬劑，但如果是輝瑞或莫德納的話，那能打的人只有這個數字的一半。他們需要大約200萬劑，我們是否能更多地提供"。

布林肯回答說："是的，我們正努力確保疫苗能送達台灣。"他並闡述美國總統拜登所提的疫苗分享計畫，美國將在未來幾周將8000萬劑疫苗分送世界各地。

布林肯表示："一開始的2500萬劑疫苗，我們已經宣布如何分配，包括台灣，剩下的5500萬劑將會接着從現在開始到7月初之間發送。"