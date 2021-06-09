這些讓中國官方尷尬的愛國者 哪來的

前一陣，有些網民因為一些西方品牌做廣告不小心開了中國的玩笑，本來是廠家幽默促銷的手段，結果讓他們怒火中燒，官媒也煽風點火：中國人是不好惹的! 煽火者可能沒想到，這火有時會倒撲過來，燒到“自己人”頭上。蔣方舟遭圍攻事件，偽造意大利總理承認新冠疫情比中國爆發早半年的謠言，鬧得中國外交部罕見滅火，大約就屬此類。

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青年女作家蔣方舟去日本交流，寫了一本『東京一年』，最近忽然遭網民攻擊，說她是替日本做文宣的，大有栽上“漢奸”的意思。胡錫進都看不下去，最後中國外交部發言人汪文斌周三出面了。他說：國與國之間“以各種形式開展人員互訪交流”，國際上“普遍存在”，他還說，中日互為重要近鄰，兩個人員往來十分密切。關於來往密切，汪文斌大約說的是從前有一段時間的中日關係，現在不完全是這樣。

新冠病毒溯源調查，中國當局干擾無法徹查，網民理解政府的心，編造出一個意大利總理親自表態，意大利發現的新冠病毒比中國武漢早半年。臆想如此一來，還用得着去中國調查嗎，盯着意大利好了，結果意大利火了，中國駐意大利使館出面闢謠。“我館經認真核實提醒如下：意方領導人未做過此類表態，意廣播電視公司亦未有類似報道。相信廣大網民不會誤信、誤傳此類虛假消息。”

官方出面滅火無疑是不錯的，這種事情延燒下去，只會損害中國的形象。但是事情為什麼發展到任意攻擊不顧一切造謠這一地步？僅僅以那些憤怒的網民是無知的一群就可以說得過去嗎？在中國外交部闢謠之前，他們一個個都是胡錫進所說的理直氣壯的“愛國者”，官方一否認，他們忽然就成了“偏激的民族主義分子”？

蔣方舟的事起因日本外務省近日披露了一份"中方知識分子獲得日方資助"的審計文件，她的名字也在名單上。她在東京旅居後出版了《東京一年》一書，這被一些人質疑"收取日方資助在中國替日本做文宣"。

於是有人翻出蔣方舟2020年7月接受日本NHK採訪片段，主題是談新冠疫情，蔣方舟在紀錄片中“談及疫情時代下的“制度”等問題“，紀錄片旁白說："令蔣方舟感到震驚的是，在一個越來越被控制的社會中，人們卻太過簡單地順從了（管制）"。蔣方舟6月8日出面說自己的意思“遭到斷章取義”。無論如何，蔣方舟的表述相當謹慎，一點也沒有“精日”，更沒有不愛國的意思。

這件事連胡錫進也覺得過分，儘管他主編的『環球時報』被海外公認為鼓吹民族主義最力的小報，但他可能沒有想到有比他更民族主義的。他在第一時間的表述接近外交部發言人：一國出資邀請他國人士前來旅行、學習，"是國際交流的通行做法，不能因為中國某些人參加了西方國家出資的交流交流活動，就對他們加以指責或進行嚴厲的意識形態定性"。但在他這條微博下面，就有網民指責他評論指責他為"皇協軍洗地"、勸他"不要再洗！！"

胡錫進再度發博拉攏與愛國者的關係："他們與我和環球時報的愛國立場是一致的，但是他們比我在情緒上更加激烈。我理解他們，而且我與他們對一些事情的看法和認識程度的確有差距。但我同時認為，愛國者的陣營應當能夠容納這樣的差距，而且這樣的容納非常重要。如果他們認為自己與老胡這樣的人'勢不兩立'，那麼……他們過於縮小了'愛國'的概念，也極大縮小了愛國陣營。"一些觀察人士注意到，胡錫進最近的一些言論，也遭到比他更激烈的網民的攻擊，胡錫進可否想過，多年煽風點火的結果，造就了一批比他更激烈的，連他也快被排斥出“愛國者陣營”了。

至於新冠溯源，至今仍然是一個謎。一個重要的原因，中國政府一直阻攔進行徹底調查。拖了一年多，組成一個世衛專家與中國專家的聯合團，得出一個排除實驗室事故的結論，以及不排除冷凍連傳播的可能，這些說法都很符合中國官方的口吻。

但這些有助於北京卸責嗎，從國際科學家要求查清新冠溯源呼聲一波高過一波，實驗室事故再次成為普遍性重大猜疑來看，北京的努力只造成更大的猜疑。中國外交部發言人趙立堅曾暗示美軍把新冠病毒帶到了武漢，但是，趙立堅的說法為什麼效果為什麼適得其反？

北京消除外界懷疑的唯一的辦法，就是開放調查，開放武漢實驗室原始記錄，開放雲南墨江縣蝙蝠洞，說清楚2012年六位礦工感染不明肺炎死亡事件的前因後果，讓科學家們判斷。只有這樣，才能把真相大白於天下。

但是北京採取的是推諉的態度，民族主義精神培植的一些網民們，替黨着想，替祖國爭光心重，結果把中國的形象塗抹得更黑。官方在推諉，在暗示，趙立堅在暗示美軍，網民走得更遠，意大利領導人承認，意大利新冠病毒比武漢早半年流行，有名有姓。

許多觀察人士早已指出過，種瓜得瓜，種豆得豆，民族主義是一把雙刃劍，這種情緒發展到異常無理性可以隨意造謠的地步時，官方也得當心自己某一天會遭到反噬。