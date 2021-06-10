拜登與約翰遜舉行會談 強調美英在多領域共同合作

正在英國訪問的美國總統拜登周四與英國首相約翰遜舉行首次面對面會談，強調美英在多領域共同合作。法新社稱，儘管受到英國脫歐北愛和平相關影響，拜登首次外訪歐洲巡迴訪問旨在強調"美國的回歸"。拜登並宣布美國為低收入國家採購5億劑新冠疫苗，"這是歷史性的一步"。

廣告 繼續瀏覽後續

約翰遜與夫人西蒙茲在海濱度假勝地卡比斯貝，一同迎接拜登及第一夫人吉爾。約翰遜向拜登說："所有的人都非常高興見到您。" 約翰遜與拜登隨後轉往康沃爾，在七國集團峰會前夕，舉行會談。這將是新冠疫情大流行之後，七國集團領袖首度面對面舉行峰會。

約翰遜表示，雙方在七國集團峰會前夕的會面"氣氛良好"，雙方同意在多個問題上合作。拜登則宣布美國會為低收入國家採購5億劑新冠疫苗。拜登強調："這是歷史性的一步"。拜登說，"儘可能地挽救生命是我們的人道職責"，"這也是美國人民的意願"。

拜登表示，今年內會先提供2億劑疫苗，到明年上半年供應3億劑。拜登表示，美國在新冠疫情中有最多人受感染並死亡，所以"深知要在全球抗擊病毒，全球經濟才能復蘇"。

拜登強調，美國"將無條件捐贈，不會附加任何條款，不會施壓及要求回報"。他表示，美國將成為全球對抗新型肺炎的"疫苗庫"。

另外輝瑞行政總裁艾伯樂表示，七國集團國家肩負着為所有國家提供疫苗的責任，其中美國響應有關使命，對此感謝拜登與美國政府。

拜登與約翰遜並重申英美自由貿易協定的重要性，促進和創造兩地就業。在北愛爾蘭問題上，雙方強調遵守《貝爾法斯特協議》，保障當地和平發展，同時認同英國及歐盟有責任合作找到可行方案，確保英國和愛爾蘭之間的貿易不受影響。

拜登表示，兩人在會上討論氣候變化等一系列議題，而在應對新冠疫情上，美國在這場疫情災難上"擁有第一手經驗"，因此需要全球抗疫。他指出只要病毒仍然肆虐，就可能有變種的風險。

拜登認為，經濟開始走出疫情陰影，但重開經濟及邊境的關鍵是接種疫苗。他稱大家在遇上難題時，美國有責任伸出援手，指美國的價值號召他們盡一切所能為全球民眾接種疫苗。