G7峰會七國領導人展現一致立場：總結疫情教訓 實現經濟復蘇

出席在英格蘭西南部康沃爾郡開幕G7峰會各大國領導人在峰會首日表現出"空前一致"，以使世界在新冠病毒大流行之後儘快復蘇。法新社消息，七國集團領導人同意將向全球提供超過10億劑新冠疫苗，英國首相約翰遜表示，G7峰會為各國疫情大流行後重建提供了契機。G7領導人同意，需維持財政刺激以支持經濟發展。

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法新社報道，這是近兩年來，七國集團領導人首次面對面會談，東道主英國首相約翰遜在峰會開幕發言時說，在英國舉行的G7峰會為各大國總結新冠疫情大流行經驗教訓，重建更美好世界"提供了契機"。約翰遜表示，這次峰會極為必要，因為我們必須從新冠疫情大流行中吸取教訓，避免今後重蹈覆轍。

七國集團領導人同意，將共向全球提供超過10億劑新冠疫苗。其中英國將在未來數周先提供5百萬劑，之後總共捐贈1億劑。

另據中央社報道，繼美國及英國支持徹查2019冠狀病毒疾病來源後，歐盟也表態支持，如果七國集團領導人達成共識，可能將共同呼籲世界衛生組織進行下一階段調查。

美國總統拜登周五與英國首相約翰遜舉行雙邊會談，兩人會後發布聯合聲明表示，將成立"全球疫情雷達"，並支持世界衛生組織對包含中國在內的疫情起源展開下一階段調查。

而歐洲理事會主席米歇爾及歐盟主席馮德萊恩周五也將出席G7峰會。此前2人出席一場記者會時，媒體詢問歐盟是否支持對新冠病毒來源展開進一步調查時，兩人均回應了解病毒的起源至關重要。

馮德萊恩進一步表示，這是一場可怕的全球大流行，必須知道它的來源，才能汲取正確的教訓，進而開發出正確的工具，確保永不再發生。

她說，因此調查病毒的專家需要能夠完全接觸到發掘病源所需的一切資訊，而且必須找到結論。

目前美英歐盟領導人都展現支持調查，如果峰會上達成共識，G7聲明中可能會明文呼籲世衛專家前往中國進行獨立的下一階段調查。

另外，英國首相約翰遜向日本首相菅義偉表達對東京奧運的支持。約翰遜周五與出席七國集團領導人峰會的日本首相菅義偉會面。

唐寧街首相府稱，約翰遜向菅義偉表達對東京奧運的支持，並歡迎為確保奧運能夠安全舉行所作出的努力。

東京奧組委主席橋本聖子此前表示說，如果七國集團能夠支持東京奧運按計畫舉行，將感激不盡，她並表示奧組委已經在東京，與奧運相關的工作人員設立一個新的新冠疫苗接種中心。

另據一名知情人士指出，G7領導人大致同意，需維持財政刺激以支持經濟發展。

路透社報導，這名消息人士指出，G7領導人相信，應具備長期政策以確保未來政府財政健全。七國領導人並認為，許多國家近期出現的後封鎖通貨膨脹攀升，僅屬短暫現象。