甘肅超級馬拉松悲劇 縣委書記自殺引發的疑問

2021 年 5 月 22 日，在中國甘肅省白銀市，極端寒冷天氣導致 100 公里超級馬拉松比賽多位參賽者喪生，圖為救援人員擡着擔架在現場工作。

甘肅白銀市景泰縣境內舉辦的超馬比賽，21名參賽者被活活凍死，引起中國人普遍悲憤。6月9日傳出消息說，景泰縣委書記李作壁自殺了，對調查過程一直緘默的甘肅省政府兩日後出面予以證實，同時宣布死去的縣委書記應負主要領導責任，27人被追責，調查由此結束，引發許多疑問。

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5月22日甘肅境內舉辦的高山超級馬拉松比賽全程100公里，穿越景泰縣一個地質公園，參賽者中途突遭凍雨，因為賽地預防措施嚴重不足，沒有任何防護措施，造成21名選手遇難，成為山地越野賽有史以來死亡人數最多的比賽之一。

但是死者身份名單至今未正式公布，已知死者中有中國越野跑頂尖選手、馬拉松健將梁晶，還有殘運會冠軍黃關軍。但有不少是業餘選手。有一位名叫陸正義，生前曾是貴州的一位業務經理。

官方匆匆處理，引起許多質疑，比如李作壁的死因就不清楚。『華爾街日報』引述多位知情人士說，56歲的縣委書記李作壁自殺前，中共紀律官員當天上午找過他。通常，中共紀檢官員找人，一般都是“涉貪涉腐”，難道與調查超馬悲劇有關？ 或者是在調查事故的過程牽扯出違紀違法行為？

另外一個質疑是，處理名單看起來27人，但領導責任全歸死者一人，其他都有點蜻蜓點水，一帶而過，是否有點如有人批評的“大事化小，死人擔責”的味道？習近平反腐以來，跳樓自殺官員事件頻繁發生，有網民說，“李書記如果是因為自責而自殺，也算是個有擔當的男人。”

超馬悲劇發生後，民憤極大，驚動了習近平，為什麼呢？華爾街日報的一個分析是，致命馬拉松發生之際，正值中國的一個敏感時期—共產黨正忙於在今年7月慶祝建黨100周年，黨慶，是習近平的一個優先事項，根據習近平的指示，甘肅省啟動了對賽事管理的調查。他不願意這件事影響黨慶的氣氛？

這就能夠解釋景泰縣委書記李作壁受不了上級的壓力，終於自殺的原因嗎？根據甘肅省政府11日發布的事件處理通報，轄管景泰縣的白銀市委書記蘇君給予政務警告處分，白銀市長張旭晨給予 政務記過處分。而自殺的李作壁則“對事件負有主要領導責任”，但人已死亡，“不再給予處分”。

北京政論人士華頗對自由亞洲表示，“這是一場國家級賽事，必須得到省級政府批准，但這些領導都沒有擔責，而只是甩鍋給一位縣級領導”。還有網民表示同情：“作為縣裡的第一把手，感覺該縣發生的事故讓他難辭其咎，沉重的精神壓力讓他完全奔潰了。”

還有網民說，“造成這麼多人死亡，相比之下對責任人的處罰真是輕描淡寫，人已亡，希望舉一反三，好好總結教訓，這樣的惡劣天氣難道沒有一個領導預想到嗎？放羊老人都知道要帶一件棉衣，可惜了，那麼多的優秀運動員。”

但更多的看法是，調查清楚這件事情的真相比什麼都重要，為什麼舉辦一個如此重大的賽事，準備如此簡陋？在突然遭遇惡劣天氣後，為什麼參加者連起碼的護暖防護設備都沒有？主辦方事先收到氣象信息和大風預警，為什麼沒有採取相關措施？參賽人員發出求救信息後，賽事為什麼直到兩小時後才被迫終止，組織者卻仍未宣布停賽？

而且，事情到了今天，主要的責任讓死者背了不算，官方至今還未公布21名遇難選手的身份信息。甘肅省政府至今對調查進程未公開發表聲明。中國媒體前段時間爆出的消息說，當局只願意為每位遇難者家屬補償95萬元，多數家屬拒簽協議，一則認為補償過低，另外認為這不是天災，是人禍，他們要一個說法!

有人質疑調查難道就此結束了嗎？“21人死亡沒有後續！各大媒體都成啞巴！官方機構和稀泥！體制內出事真的有真相嗎？”遇難的陸正義的女兒告訴華爾街日報記者，她問調查人員：父親的遺體是什麼時間什麼地方被發現的，“他們都是遮遮掩掩的，他們說自己不知道”。

還有網民說：“我一直希望21個去世的人能有個官方的名單。事情能妥善處理。以後越野比賽的規則能更嚴格。 ​”