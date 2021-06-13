拜登抵達布魯塞爾 斯托爾滕貝格：北約須加強採取共同政策應對中國

美國總統拜登在結束七國集團峰會後，已於周日晚抵達布魯塞爾，準備參加周一舉行的北約峰會，外界預計美歐將修補特朗普時代的緊張關係，探討合作應對中國等地緣政治挑戰。北約秘書長斯托爾滕貝格在北約峰會前夕表示，北約成員國領導人必須加強採取共同政策，應對日益佔主導地位的中國。

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在英國舉行的G7領導人峰會周日晚落幕後，拜登轉赴比利時首都布魯塞爾，他將分別在14日及15日出席北約組織及歐盟美國領導人峰會，並於周二與歐盟領導人會面。拜登周三將在日內瓦會晤俄羅斯總統普京。

中央社消息，美國前總統特朗普時期經常批評北約及歐盟，稱北約已經"過時"，並公開批評歐盟各國領導人未能提高對北約的經費分攤；並指歐盟是美國在國際貿易上最大的"對手"，對歐盟發起調高鋼鋁關稅貿易戰。

而拜登上台後美歐領導人恢復熱線，提出重建跨大西洋夥伴關係戰略，此次拜登布魯塞爾之行，各界預期將會出現互稱堅定盟友的談話，雙方將修補特朗普時代的緊張關係，探討地緣政治及經貿議題上的合作。

6月11日歐盟委員會主席馮德萊恩在英國出席G7峰會時公布與拜登談話的相片，她表示跨大西洋的緊密團結對應對中國挑戰到氣候變遷都至關重要，她期待與拜登的歐美峰會。

另據法新社消息，北約秘書長斯托爾滕貝格周日在北約峰會前夕表示，北約成員國領導人必須加強採取共同政策，應對日益佔主導地位的中國。

斯托爾滕貝格在接受加拿大公共廣播公司 CBC 採訪時表示，中國擁有世界第二大國防預算和最大規模的海軍，中國並還在大力投資新的軍事裝備，“這對我們的安全構成影響”。

斯托爾滕貝格表示，“中國不認同我們的價值觀”，他並特別提到“對香港民主抗議的鎮壓、（北京）鎮壓維吾爾人等少數民族，中國並運用高科技、社交網絡和人臉識別等手段，對其人民進行監視，其力度"前所未有"。

他說 ，“所有這些都使得北約強化針對中國的政策變得非常重要”。

斯托爾滕貝格並強調與中國就氣候變化或控制軍備等問題進行對話的重要性。他並表示，兩名加拿大國民邁克爾·康明凱和邁克爾·斯帕沃爾在中國被拘留“絕對不能接受”。斯托爾滕貝格說：“當一個國家做了(中國）不喜歡的事情時，（中國）就會做出挑釁性的反應。”

斯托爾滕貝格承認特朗普時期北約盟國之間曾"對話艱難"，但他表示北約仍然“穩固而強大”。他說，“現在的美國總統拜登堅定地致力於北約和美國的安全”。