CNN爆廣東台山核電廠有“即時輻射威脅”

美國有線電視新聞網CNN及多家媒體報道，由中國廣東核電集團（CGNPC）和國營的法國電力公司（EDF）合資建設和運營的中國廣東省台山核電廠出現惰氣外泄事故。法國投資方在向美國能源部提交的一份技術求援報告中警告，該核電廠有可能發生“立即的輻射威脅”，而美國政府過去一個星期一直在研究討論這份報告以及台山核電廠的實際狀況。《解放報》表示：法國電力公司一直希望出售“更安全的核能”。日本福島第一核電站事故整整十年之際，這個消息對法國電力公司無疑是沉重一擊。

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廣東台山核電廠始建於2009年10月，使用法國設計的第三代核電技術，兩台機組建成後分別於2018和2019年投入商業運行。作為合資項目，中國廣核集團占股70%，法國電力公司占股30%。法方由其旗下的法馬通公司（Framatome）參與台山核電廠的管理與運行。

根據最先披露此事的CNN報道，法馬通公司最初在五月底聯絡美國能源部，透露台山核電廠出現潛在的問題；法方接着在六月初告知美方，反應堆正在外泄由裂變造成的惰性氣體，因此正式要求美方同意法馬通公司與中方分享應對事故和緊急安全事態的美國技術。根據美法技術轉移的規定，法國公司未經美國的書面同意，不能與第三方分享美國向它提供的技術，包括應對處理核泄露事故的技術。

有分析認為，中法合資公司的中方合作夥伴尚未承認出現問題之時，法國合作方單方面出面向美國求援已經不同尋常，而更加令人不安的是法馬通公司在向美方提交的求援報告中透露，事故發生後，中國政府放寬輻射泄露的警戒標準，使之超過了法國標準，從而避免被迫關閉該核電廠。目前不知中國與法國有關輻射泄露的警戒標準的具體數據，也不了解美方制定的警戒標準的具體數據。

CNN和多家美國媒體引述美國政府官員的話報道說，美國政府與法方和中方都有接觸和討論，目前的結論是，台山核電廠尚未處於“危機狀態”之中，目前也沒有對核電廠員工或中國的民眾造成嚴重的安全威脅。

儘管如此，美方對事態的關切如此之大，以至於白宮國家安全委員會上星期在密切關注事態發展的同時，還召集了好幾次專門的會議討論此事，其中包括由白宮國安會主管中國事務資深主任勞拉∙羅森伯格（Laura Rosenberger）以及主管軍備控制事務的資深主任史都華（Mallory Stewart）共同主持的兩次副助理部長和一次助理部長層級的會議。

CNN引述曾任職於美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室的核能專家謝里爾∙羅弗（Cheryl Rofer）的話報道說，法國人出面求援並不令人感到意外，也沒有特別之處，只要他們認為他們聯絡的國家擁有可以提供協助的特別能力。但她說，“中國卻總是喜歡展現一切都很好，總是很好。”

CNN在報道中指出，美國有可能同意法馬通公司通過其技術協助或支援來解決問題，但是事故是否需要完全關閉核電廠的決定卻完全要由中國政府來決定。

美國政府不願透露或解釋對台山核電廠事故討論或評估的詳情，但是白宮國安會、國務院和能源部的官員都表示，如果真的對中國民眾構成危險，根據目前有關核事故的條約，美國政府有義務要將這一危險公諸於眾。

由於星期一是中國傳統的端午節假日，多家媒體聯絡北京的中央政府和廣東省政府主管部門以及中國駐美大使館尋求資訊或評論都沒有回應。但是台山核電廠6月13日發表一項聲明表示，“目前持續對核電廠和周邊地區環境監測的數據都顯示正常”。聲明沒有提及任何事故或問題，僅僅表示，“兩個發電機組的各項運行指標顯示符合核安全規定以及核電廠的技術規範。”

此外，根據香港天文台的監測，距離台山核電廠135公里（85英里）的香港輻射指標和數據也都正常。