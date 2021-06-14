北約峰會討論對中戰略 匈牙利表態反對冷戰

北大西洋公約組織領袖峰會6月14日登場，如何應對中國威脅成為討論議題，但匈牙利總理歐爾班反對與中國交惡，表示冷戰很糟糕，匈牙利反對任何形式的冷戰。

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北約（NATO）成員國14日在比利時首都布魯塞爾召開領袖峰會，美國總統拜登與歐洲盟友們齊聚，討論如何提高北約應對新出現威脅的能力以及通過2030年計畫等，今天也將討論中國在地緣政治上的安全挑戰

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）會前發表談話結束後原本要離開，但聽到媒體詢問他是否擔心北約與中國進入冷戰時，他隨即表示匈牙利反對任何形式的冷戰。

歐爾班說，他今年58歲，但在冷戰中度過26年歲月，“相信我，這很糟糕，所以不要那樣做”。

匈牙利是中國在歐盟的盟友，除積極參與北京主導的“一帶一路”和名為“17+1”的中國與中東歐17國合作機制外，且排除歐盟批准程序，率先引進中國疫苗。

此外，匈牙利更多次阻止歐盟譴責中國人權，導致歐洲有被分化的危險。

中國外長王毅今年4月與德國外長馬斯（Heiko Maas）線上會談時曾表示，中方不贊同搞新的集團對抗，更反對搞“小圈子”、鼓吹“新冷戰”。