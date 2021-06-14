成都秋雨教會牧師王怡獄中情況堪憂不得見家人

2019年12月30日，秋雨聖約教會主任牧師王怡被成都市中級法院以煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪，判刑9年。現被羈押在成都金堂監獄的王怡，據國保說可以在獄中看書和鍛煉身體，狀況很好。但王怡至今不能與他的妻子蔣蓉、兒子王書亞以及父母見面,。

廣告 繼續瀏覽後續

關注王怡健康狀況的美國基督徒人權組織對華援助協會會長傅希秋本周一告訴自由亞洲電台說，他們擔心王怡牧師的處境，因為“王怡牧師的狀況，目前看起來他在監獄中受到非常惡劣的待遇。截至目前，王怡牧師已經兩年半沒有與他早前委託的律師，還有家人見面。另外，教會的弟兄姊妹也不被允許探監。”

另據海外網絡媒體稱，追蹤王怡被囚後處境的人士稱，成都國保所講的王怡在監獄為其它囚犯盛飯的工作，純屬謊言。王怡在金堂監獄不能與其它囚犯見面、說話。每天食用的發黴的大米和“陳化糧”，監獄醫院裡給囚犯治病的藥品是省城大醫院過期的藥品，醫務人員則是囚犯。

對此，傅希秋提出譴責說：“現在看來，國保對王怡家人和教會一直在說謊。王怡牧師在金堂監獄被單獨禁閉，有兩個囚犯監視他。他的吃飯和醫療環境，明顯是當局再在進行他‘健康惡化’的準備。”

據報，王怡被關押在一間如同禁閉室的牢房，有監視他的兩名刑事犯罪囚犯同吃飯、同休息、同睡覺，稱為三人互監組。目前，王怡的健康狀況無法得到應有的保障。對此，傅希秋警告成都當局，如果王怡被“劉曉波化”，那麼相關國保和獄警必將被追究責任。