中國反指北約詆毀 稱對「系統性挑戰」中國不會無動於衷

就北大西洋公約組織(北約)峰會公報指中國「系統性挑戰」國際秩序和北約安全， 中國駐歐盟使團發言人認為是對中國的詆毀，亦是冷戰思維的延續，強調中國不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對華進行「系統性挑戰」，中國不會無動於衷。

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中國駐歐盟使團今(15日)早在官網以發言人答記者問的形式響應北約峰會公報，指北約所謂的「系統性挑戰」是「對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。」

發言人列舉數字指出，有30個成員國的北約，其軍費總額和核彈頭數量較單一的中國多，而中國會記取駐南斯拉夫使館1999年被炸「慘劇」，捍衛自身安全和發展的權利。

發言人表示，中國會密切關注北約對華政策的調整。「我們不會對誰形成『系統性挑戰』，但如果誰要對我們進行『系統性挑戰』，我們不會無動於衷。」發言人又呼籲北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，不要以中國為借口去操弄集團政治、人為製造對立及刺激地緣競爭，期望北約把更多精力用於推進對話與合作，多做有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

北約峰會昨日結束，公報指中國對國際秩序和與北約安全相關的領域構成了「系統性挑戰」，又指中國迅速擴大核武庫以及軍事現代化不透明，但同時指，北約將在可能情況下與中國保持建設性對話，在應對氣候變化等共同挑戰方面與中國接觸。