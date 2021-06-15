以色列極右翼人士周二在東耶路撒冷集會，引發暴力衝突擔憂

以色列民族主義分子和極右翼猶太活動家今天在聖城巴勒斯坦佔領區舉行集會，以色列新政府為這場頗具爭議的遊行活動開了綠燈。活動地點的敏感引發了對可能再次發生暴力衝突的擔憂。

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這次遊行活動由多名以色列民族主義極右翼人士發起，其中包括極右翼議會議員伊塔馬爾-本-格維爾（Itamar Ben Gvir）。為了避免與巴勒斯坦人發生衝突，活動的組織方與警方經過磋商確立了遊行路線。

本次活動的目的是為了紀念以色列人眼中象徵著1967年恢復“統一”的“耶路撒冷日”，但對巴勒斯坦人而言，這一天則象徵著對東耶路撒冷的侵佔和吞併。 相關活動原本計畫在5月10日舉行，但在東耶路撒冷的緊張局勢升級之後被推遲。

上周，哈馬斯曾“警告”以色列：如果遊行隊伍接近耶路撒冷的巴勒斯坦地區，尤其是清真寺廣場一帶，哈馬斯將採取報復行動。周一晚間，巴勒斯坦總理阿什提耶（ Mohammad Shtayyeh）透過推特發出警示指出：佔領軍批准以色列定居者在被佔領的耶路撒冷舉行遊行，此舉可能引發“危險後果“，同時呼籲以色列“必須立即停止” “對巴勒斯坦人民丶耶路撒冷及其聖地的挑釁和侵略”。

原定於5月10日舉行的遊行，由內塔尼亞胡主持的前政府推至今天（6月15日），儘管巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈馬斯威脅說：如果遊行如期舉行，將面臨新的暴力升級。

目前，以色列產生了由右翼民族主義領導人貝內特（Naftali Bennett）與中間派拉皮德（Yaïr Lapid）結盟組成的新政府，結束了內塔尼亞胡12年的統治。

周一晚間，新任國內安全部長巴列夫（Omer Bar-Lev）決定批准遊行計畫，稱警方已“做好充分準備”。新政府上台後，遊行活動的組織方曾擔心相關活動遭禁。但以色列警方負責人堅持認為：在民主國家，示威是每個人的權利。以此來表明維持遊行計畫的合理性。