中國官方：台山核電廠出現燃料棒破損故障但未發生輻射泄漏事故

6月16日（周三）中國國家核安全局首度承認，廣東省台山核電廠一號機組的確出現燃料棒破損故障，但是否認發生輻射泄露事故。這一“答記者問”的書面聲明，是通過中國生態環境部的微信公眾號公布的。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家核安全局的聲明稱，台山核電廠一號機組運行過程中檢測到反應堆一迴路冷卻劑“放射性比活度”上升，但強調仍在規定允許的運行範圍內。所謂“放射性比活度”是指單位體積或重量中所包含的放射量。

聲明又稱，1號機組一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關，但核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損“屬於常見現象”。台山核電廠1號機組堆芯共有六萬多根燃料棒，目前推算燃料棒包殼破損數量約為5根左右，破損燃料棒佔總數比例小於0.01%，遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例（0.25%）。

聲明又說：目前，台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示核電廠周邊輻射環境水平“未見異常”，“也表明沒有任何泄漏發生”。

廣東台山核電廠始建於2009年10月，使用法國設計的第三代歐洲壓水反應堆技術，這也是該項新核電技術在世界上的首次實際運用，兩台機組建成後分別於2018和2019年投入商業運行。作為合資項目，中國廣核集團占股70%，法國電力公司占股30%。法方由其旗下的法馬通公司（Framatome）參與台山核電廠的管理與運行。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，美國政府上周在評估一份關於中國廣東省台山核電廠氣體外泄的報告，因為持有電廠部分所有權的法國原子能公司（Framatome）致信向美國能源部示警，指中國安全當局放寬了台山核電廠外的輻射檢測合格標準，以避免關廠。但負責管理台山核電廠的中國廣核集團隨後宣稱，台山核電廠2台機組各項運行指標“均滿足核安全法規和電廠技術規範要求”。而連續監測環境數據顯示，“（台山）核電站及周邊環境指標正常。”

CNN引述知情人士說，美國官員目前不認為這次外泄達到“危機程度”，但承認外泄量正在增加，需要密切監控。