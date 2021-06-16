理大衝突外圍首宗暴動罪成候判 逾三百人雷同被控暴動

一名於香港理工大學前年被警方圍封時在外圍的驅散行動中被捕的舊生，其背包被搜出有波子及索帶等物品，遭法庭裁定暴動及管有適合作非法用途工具罪名成立，法官認為，有關物品是用作設路障之用，將被告還柙至下月19日判刑。

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這是首宗涉及前年11月18日理工大學衝突的暴動案，而在當天，有網民發起「圍魏救趙」，數以百計市民響應並在理大附近的紅磡和尖沙咀一帶聚集，警方驅散時，人群四散至佐敦、油麻地和旺角一帶，並發生衝突。本案被告雷爍鏗，便是在紅磡被捕，而根據《明報》統計，連同雷在內，當天共有316人因理大事件而被控暴動罪，很多是外圍被捕人士，部分則是在理大突圍而出的示威者。

根據案情，30歲被告雷爍鏗，職業為產品設計師，擁有數項產品專利發明。他被控於2019年11月18日在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

被告早前自辯時稱，他2012年於理大產品設計及市場學以一級榮譽畢業，當日從新聞報道獲悉有教育界人士到理大接年輕人離開，認為母校衝突有機會和解，於是回校見證。其間遇上警方驅散，他被群眾推跌，不及離開而被捕。至於背包，由於是與弟弟共享，不知當中有波子和索帶。他解釋，波子是供家中貓兒玩耍，索帶則用作繫緊窗花鐵網；而生理鹽水是憂慮警方一旦發射催淚煙時防身之用。辯方更強調，沒有人證或片段拍攝被告有破壞社會安寧之舉。

區域法院法官姚勳智昨(15日)在裁決時表示，當晚8時至11時有超過一百名示威者集結在蕪湖街一帶，他們霸佔道路，向警方防線投擲汽油彈及磚頭，又用強光射向警方，路上有磚頭、波子、鐵欄等被索帶綁起的路障，最後更以傘陣聚集，向警方防線推進，有關行為已構成暴動。

針對被告情況，法官分析指，被告被捕時，身上穿戴防護裝備，背包被搜出波子、索帶、生理鹽水、替換衣物等，其穿戴的手袖更被驗出帶有微量易燃溶劑甲苯，直言到場見證和解毋須攜帶波子和索帶，而且這些物品佔據背囊一定位置，被告不可能不察覺，認為其解釋牽強。

法官又說，被告自言身處示威者後方約40至50米，但從片段所見，被告遭制服時，已有相當多的示威者跑離該處，顯示被告應是站在示威人群中間甚或前方，以致走避不及被捕，加上其身上物品與示威者阻礙警方前進物品雷同，相信被告是知悉並參與了暴動，故裁定被告暴動及管有適合作非法用途的工具兩罪罪成。

散庭後，數十名旁聽市民向準備步入囚室的被告大叫：「撐住呀，手足！加油！」被告鞠躬點頭致意。

警方數據顯示，截至今年4月底，警方就理大事件共拘捕1393人，當中418人已被檢控。