征服太空

【視頻】征服太空：中國載人飛船成功升空

2021年6月17日星期四，在中國西北部的酒泉衛星發射中心，中國宇航員（左起）唐洪波、聶海勝和劉伯明在準備登機升空時揮手。他們將成為生活在中國新的軌道空間站 "天宮號 "上的第一批宇航員。 AP - Ng Han Guan

作者： 艾娃 | 視頻： 艾娃 5 分鐘

中國國家航天局宣布，周四一早在酒泉發射中心發射的，載乘三名中國宇航員的航天飛船已經 "成功 "與正在建設中的中國空間站（CSS）對接。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台對此進行了報道，並指出自2003年起，中國有14名航天員被送入太空軌道，三年來，北京發射的火箭比任何國家都要多，中央帝國還開始了征服月球和火星的行動，不過到目前為止，在這場太空競爭中，美國還是處於領先地位。