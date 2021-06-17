英美指控 中國壓制香港不同意見
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立場親民主派的香港《蘋果日報》多位新聞主管17日被捕，英國外相拉布聞訊後表示，中國利用港區國安法在香港“壓制不同意見”。美國國務院發言人內德·普賴斯（Ned Price）17日表示：“強烈譴責”《蘋果日報》的五名高管在香港被捕，呼籲香港當局“停止攻擊自由和獨立的媒體”。國務院發言人還表示：“這些扼殺新聞自由和限制信息自由流動的努力不僅破壞了香港的民主制度，也破壞了香港作為國際樞紐的信譽和生存能力”。
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拉布（Dominic Raab）在推特發文說：“今天發生在香港《蘋果日報》的搜查與逮捕，坐實北京正運用國家安全法壓制不同意見，而非維護公共安全。”
他表示：依據"中英聯合聲明"（Sino-British Joint Declaration），新聞自由是中國承諾確保的權利之一，應予以尊重。
香港警方國家安全處人員17日早搜查蘋果日報大樓，拘捕了5名高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹，指他們涉嫌違反香港國安法。
警方在行動中拘捕了5人，指他們涉嫌違反國安法中的"串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪"，被捕者包括張劍虹及集團營運總裁周達權，蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。