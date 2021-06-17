港警拘捕5名蘋果日報高管

英美指控 中國壓制香港不同意見

Apple Daily, le tabloïd hongkongais qui a osé défier la Chine © AFP

作者： 法廣 4 分鐘

立場親民主派的香港《蘋果日報》多位新聞主管17日被捕，英國外相拉布聞訊後表示，中國利用港區國安法在香港“壓制不同意見”。美國國務院發言人內德·普賴斯（Ned Price）17日表示：“強烈譴責”《蘋果日報》的五名高管在香港被捕，呼籲香港當局“停止攻擊自由和獨立的媒體”。國務院發言人還表示：“這些扼殺新聞自由和限制信息自由流動的努力不僅破壞了香港的民主制度，也破壞了香港作為國際樞紐的信譽和生存能力”。