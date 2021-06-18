布林肯下周訪歐 會晤馬克龍及默克爾

美國總統拜登剛剛結束首度歐洲訪問後，美國國務卿布林肯下周將重返歐洲，布林肯將首次訪問法國，將與法國總統馬克龍會晤。

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法新社消息，布林肯的歐洲之行行程將從柏林開始，布林肯將於23日在柏林參加有關利比亞的國際會議。經過10年的戰爭，利比亞正逐步走向穩定，並計畫在12月24日舉行選舉。

布林肯在德國訪問期間，將會晤德國總理默克爾。默克爾定於7月中旬訪美。默克爾將是拜登就任總統以來首位出訪美國的歐洲領導人。

美國國務院周五宣布，布林肯將在歐洲訪問一周，其中將主要會晤歐洲兩位主要領導人德國總理默克爾和法國總統馬克龍。法新社稱，德法兩國領導人都曾與美國前任總統特朗普的關係"不和"，拜登將重新恢復與歐洲盟友的關係作為優先要務。

曾在巴黎度過一部分童年時光的布林肯能講一口流利的法語，布林肯6月25日前來巴黎，將分別與馬克龍及法國外長勒德里昂會晤。這將是拜登一月就任總統以來，美國最高級別官員訪問巴黎。

布林肯隨後將前往意大利，並與意大利外長共同主持國際反伊斯蘭國組織聯盟會議；隨後，布林肯將在意大利南部歷史悠久城市馬特拉參加G20外長會議，可能與美國的兩個主要對手中國和俄羅斯外長碰面。

美國國務院發言人普萊斯在聲明中表示，布林肯將在G20會議上強調加強美國對多邊主義的承諾，討論繼續合作對抗2019冠狀病毒疾病，處理氣候危機，與美國的全球夥伴致力重建更好世界，並聚焦於非洲。