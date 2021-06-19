中共建黨百年將至 北京加強維穩 "鴿子禁飛"

中共將在7月1日慶祝建黨百年，北京近期啟動維穩行動，加強查緝日租套房，地鐵站臨檢也更加頻繁。官方18日也公告，將對各地寄往北京的郵件、快遞嚴格執行過機安檢制度。公告要求在通州區養殖的鴿子等禁止放飛。

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中央社援引中國國家郵政局、公安部、國家安全部18日發布通告表示，自6月21日至建黨百年慶祝活動結束，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或粘貼過機安檢標識，安檢標識應當載明安檢單位和安檢省分。

公告並表示，北京寄遞企業對各地寄往北京的郵件、快遞全面實行投遞前"二次安檢"，對北京市內郵件、快遞落實投遞前過機安檢，無安檢標識郵件快件一律退返，不得投遞。

公告也提到，自6月21日至慶祝活動結束，嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速小型航空器；即日起至7月15日，嚴禁收寄和投遞寄往北京、天津、河北等地的穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖傳、飛控等關鍵零組件。

消息稱，根據記者觀察，自5月下旬起，北京市區內便開始查緝日租套房，由各地派出所派員登門查驗證件，如為境外人士，還需出示暫居證登記等文件，且時隔數周後會再度臨時登門，確認居住人員與前次查驗時相同。

而從6月中上旬起，北京的地鐵站內也開始加強臨檢，不時可見警方對乘客隨機查驗證件。

據北京日報，北京市公安局17日發布通告宣布，為維護中共成立100周年慶祝活動期間北京地區空中安全，自6月21日凌晨0時至7月1日午夜12時，在北京市內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等"低慢小"航空器進行體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動。

在此之前，北京市政府11日也宣布，自年6月13日凌晨0時起至7月1日午夜12時止，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、大興等9個區的行政區域設置為凈空限制區，除慶祝活動期間組織的相關飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，實施禁止昇放任何影響飛行安全的物體和分段限制放飛鳥類措施。

公告還要求，在通州區養殖鴿子等鳥類動物，必須進行圈養並禁止放飛；在其他8個區養殖鴿子等鳥類動物，每日清晨6時至下午3時必須進行圈養並禁止放飛。