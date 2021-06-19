巴西新冠死亡突破50萬大關 Delta傳播 莫斯科確診連創新高

巴西周六通報，巴西境內感染新冠病毒死亡人數已突破50萬大關，排名全球第2高，僅次於疫情最嚴重的美國;Delta變種病毒導致俄羅斯疫情加重，新增1萬7906例確診病例，首都莫斯科新增9120例再創新高。

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法新社報導，巴西衛生部長奎洛加發推文表示，巴西有50萬人因疫情大流行喪生，但他沒有提供過去24小時新增染疫死亡人數。

截至18日為止，巴西衛生部的累計染疫死亡統計是49萬8499例，而過去7天以來平均每天都有超過2000人死亡。

據巴西主要媒體集團組成的聯合集團，累計死亡在19日下午攀升至50萬22例。巴西政府預定國際標準時間21時以後，公布最新統計。

人口2億1200萬的南美最大國家巴西，成為繼美國之後新冠死亡突破50萬大關的第2個國家。美國境內累計死亡已突破60萬大關。

另外，莫斯科新增確診已經連續兩天創下紀錄，周五新增9056例，周六新增9120例，而僅在2周之前，每天平均新增病例約為3000例，最初在印度發現的Delta變種病毒蔓是造成疫情加劇原因。

莫斯科市長索比亞尼娜表示，目前新增確診90%是感染Delta變種病毒。莫斯科市有節制採取限制措施，以保證經濟運行。

俄羅斯第二大城市聖彼得堡確診激增。聖彼得堡預計8月15日前達到65%接種疫苗目標。由於該市將主辦三場歐洲杯足球賽，市政當局規定，體育場限定人數從5000人降到3000人。而市內水上樂園等景點將全部關閉。市民如要參加超過75人規模以上的活動，必須提供3日內的核酸檢測陰性證明，所有活動規模將被嚴格限制在500人以下，同時在聖彼德堡乘坐公共交通，必須佩戴口罩。

聖彼德堡累計確診超過45萬6千例，累計15268死亡病例。

另據專家稱，Delta變種病毒也正在英國傳播。

英國新增確診10321例，累計超過462萬例確診。新增14人死亡，累計超過127000人死亡。

新增過萬病例也是英國今年2月份以後，第一次連續三天的單日新增確診病例超過一萬例。

另外，英格蘭地區已經全面為年滿18歲人士接種新冠疫苗。英國政府期望可以在7月19日徹底解封時，為所有希望接種疫苗的成年人接種至少一劑疫苗。