就正在進行的歐洲杯足球賽，德國《商報》報道說，歐足聯正在玩危險的遊戲：1/3的贊助商來自中國。支付寶，海信，vivo，抖音——中國企業在歐洲足球錦標賽上集中投放廣告引發質疑。錢是從哪裡來的，似乎成了次要問題。

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《商報》發現，引人注目的是，德國大眾汽車是本屆歐洲杯足球賽贊助商中唯一的歐洲公司，在由12位歐足聯金融家組成的團隊中，1/3的公司是來自中國，其他來自俄羅斯，美國和阿拉伯世界。歐足聯書寫的目標很偉大，例如國際理解，人權，寬容和反種族主義。他們超大踢球秀的錢從哪裡來，似乎是次要的。無論如何，從贊助商那裡，幾乎看不到歐洲價值觀。

歐足聯不僅贏得了多位中國贊助商，而且設法在比賽開始前贏得了俄羅斯國有企業俄羅斯天然氣工業股份公司的贊助。就因為最後一刻有該公司的加入，歐足聯的收入應該達到了上一屆歐洲杯足球賽的水平。2016年，歐足聯為此類“商業權利”共籌集到4.83億歐元。

俄羅斯和中國贊助商令人懷疑。特別是中國企業集中出現，引發更多質疑。本屆歐洲杯足球賽展示了遠東贊助商的宣傳大雜燴。有時，甚至中國的漢字也會在歐洲觀眾面前閃亮起來。杜塞爾多夫媒體專家托馬斯科赫（Thomas Koch）認為，“歐足聯已經離觀眾很遠了。”

通過球場上的廣告，觀眾可以體驗到一些鮮為人知或產品很少得到使用的中國供應商，例如，海信家用電器，VIVO智能手機和支付寶等。支付寶甚至通過2億歐元八年來一直和歐足聯保持戀愛狀態。短視頻專家抖音現在也加入了贊助商的團隊。這一四人商團的攻勢，對北京官方網站中國網來說，是一次圓滿成功。但海信和VIVO都涉嫌從對新疆維族人的強迫勞動中獲益。錢是否骯髒，對歐足聯似乎並不重要。歐洲杯足球錦標賽現在成了贊助商的節日。而選擇誰加入贊助商團隊，則完全由歐足聯來決定。

德國初創公司專員警告說：“足球賽涉及的仍然是足球。但對一些贊助商，例如來自中國和俄國的贊助商來說，戰略政治考量有可能更重要。”