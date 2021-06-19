美國對伊朗人民被剝奪"自由誠實選舉"表示遺憾 以色列稱伊朗新總統是"極端人物"

伊朗總統選舉，官方宣布強硬保守派的司法總監萊希以近62%得票率勝出。美國對伊朗人民被剝奪"自由誠實的選舉"表示遺憾；以色列外交部指責，伊朗新當選總統萊希是最"極端強硬派"總統，將會快速推進伊朗的的核計畫，"他的當選將引起全世界最嚴重的關切"。國際特赦組織表示，伊朗新總統打壓人權應接受調查。

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法新社消息，以色列外交部發言人海亞特周六在推特上發文表示，"不到50%的有資格投票伊朗選民選出伊朗1979年伊斯蘭革命以來最極端的總統。他曾誓言快速推進伊朗軍事核計畫，他的當選暴露出伊朗的真正邪惡意圖，將引起全世界的嚴重憂慮"。

伊朗總統選舉，官方宣布強硬保守派的司法總監萊希以近62%得票率勝出。在自由派抵制下投票率創新低，近為48.8%，全國5900萬合資格選民，有超過2800萬人投票。

外界認為，萊希是最高領袖哈梅內伊的接班人，對美國態度一直強硬。預料萊希上台後，首要是應對嚴峻的經濟問題，降低通貨膨脹，控制新冠疫情並擺脫美國的制裁，但分析認為，伊朗同美國的核問題談判短期內不會有重大進展。

另外，大赦國際組織表示，萊希應接受調查，因為他被控犯下反人類罪並且"不斷加劇打壓"人權。

大赦組織周六發表聲明說，萊希當選伊朗總統，而非因反人類罪謀殺、強迫失蹤與酷刑接受調查，可見在伊朗有罪而逍遙法外仍非常猖獗，令人警惕。

大赦國際表示，萊希是"處死委員會"（Death Commission）成員，在他1998年擔任德黑蘭革命法庭副檢察官時，該委員會曾暗地迫使數以千計身陷囹圄的反對派人士"被消失"，並且法外處決他們。

2018與2020年被問到有關處決一事時，萊希曾矢口否認參與其中，但他讚揚伊朗伊斯蘭共和國創建者霍梅尼宣布的整肅命令。

總部位於倫敦的大赦國際說，萊希過去兩年擔任伊朗司法部長期間，"負責不斷加劇的人權打壓"，這些打壓導致"數以百計和平異議人士、人權維護者和受迫害少數團體成員被任意關押"。

大赦國際指出："我們持續呼籲依據國際法，對萊希過去和當今的涉及罪行展開調查，包括由行使普遍管轄原則的國家進行調查。"

大赦國際呼籲聯合國人權理事會會員國採取具體行動，處理伊朗境內有罪不罰的系統性危機。