歐盟代表：伊朗與各大國維也納談判"取得進展"

伊朗與6大國就恢復伊朗核協議在維也納舉行的磋商"取得進展"，歐盟特使表示，談判"接近"達成協議，不過，美國國家安全顧問沙利文表示，伊朗與各大國恢復伊核協議的談判"仍存在歧見"。

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法新社消息，為了恢復2015年達成的伊核協議，伊朗與英、法、德、中國及俄羅斯在歐盟的主持下，4月起在維也納舉行會議，美國以間接方式參與會議。周日在維也納舉行的正式會議正值伊朗極端強硬派人物萊希當選伊朗總統。

歐盟特使莫拉周日向媒體表示，"我們已經接近達成協議，但協議尚未完成"。他表示，各國談判代表在下一輪談判中，將從各自國家帶來達成協議"更明確的信息和想法"，會更清楚知道該如何達成協議。莫拉沒有明確下一輪談判的日期，他表示明確的癥結仍然圍繞如何實現"美國取消對伊朗制裁"與"伊朗停止核活動"之間的平衡。

莫拉稱，他預期國際原子能機構與伊朗政府會達成共識，延長一份24日將到期的伊朗核活動監督協議。

不過，美國國家安全顧問沙利文周日表示，伊朗與各大國恢復伊核協議的談判"仍存在歧見"。沙立文重申，最終決定在伊朗最高領袖哈梅內伊身上。

沙利文接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說："在一些關鍵議題上，如制裁和伊朗必須做出的核承諾，要達成共識仍有一段相當距離。"

沙利文還表示，關於要取消哪些對伊朗的制裁措施，仍在討論之中。

伊朗首席核談判代表阿拉奇周日表示，"我們從未比現在更接近達成協議，但我們離達成協議仍有些距離，且要跨過它不是件容易的事。"