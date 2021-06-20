法國地區選舉一輪投票：棄權率創新高 右翼聯盟領先 極右翼受挫

周日舉行的法國大區和省議會選舉第一輪投票，出口民調顯示，棄權率達創紀錄的68%，此次被視為2022年總統大選"測試"的選舉，右翼聯盟以29.3%的選票領先，國民聯盟19%的選票低於預期。

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路透社報道，法國大區和省議會選舉第一輪投票高達68%的棄權率，創下1986年地方選舉以來最高紀錄，上一次的高棄權率是2010年舉行的地區選舉的50.09%。

法國內政部長傑拉爾德·達馬寧 (Gérald Darmanin) 表示，此次選舉的低投票率“非常令人擔憂”。他在推特上發文表示，

"我們現在應努力動員法國選民踴躍參加第二輪投票”。

極右翼國民聯盟副主席Bardella在接受電視一台採訪時表示，“政府幾周以來一直在尋求選民大規模棄權，這也是他們獲勝的原因"。

勒龐領導的極右翼國民聯盟此次得票不足20%，與2015年一輪選舉結果27.7%相比大幅下降。

據初步結果，右翼聯盟（共和黨人和其他右翼黨派）以 27% 至 29% 的選票大幅領先，而國民聯盟得票 19%，社會黨獲得16.5% 到 17.6%的選票，歐洲生態－綠黨獲得 12.5% 到 13.2% 支持，執政黨共和國前進黨獲得10.9%的選票。

原定於3月舉行的法國2021年大區議會和省議會選舉第一輪投票，由於新冠疫情原因兩度推遲。選舉第二輪投票將於本月27日舉行。法國大區議會和省議會選舉每6年舉行一次。