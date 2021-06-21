中共百年黨慶慌什麼：京滬快遞切斷 網民抱怨

中共百年黨慶前夕極度緊張，保安升級。網民抱怨進入京滬等7個城市的快遞被切斷。之前有消息說，北京的鴿子也被禁飛了。

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據流亡美國的前中共中央黨校教授蔡霞6月20日在推特發文，上海，嘉興，井岡山，遵義，延安，西柏坡，北京，接到郵管局最新通知，上述7城市的快遞全部停止發送。

她並轉發了一則北京網民本人講述的遭遇。此人說，自己“昨晚定了河南老字號的道口燒雞，今天被店家告知退款吧，100周年進不去北京”。

蔡霞教授說，“中共慶自己的100年，搞得跟大禍臨頭似的，風聲鶴唳 草木皆兵。中共槍在手，錢在手，高科技監視器在手，說抓人就抓人，說封號就封號。這是怕啥呢？這慶100年究竟是當喜事辦還是當喪事辦呢？”

前中共黨校教授蔡霞的推特截圖 © 蔡霞@realcaixia

中共為慶祝自己百歲壽辰而實施嚴厲保安措施，給民眾生活帶來不便，引發一些抱怨：

名叫“哈利”的網民說：中國人民是中共最大的敵人！排名第二的就是代表西方民主自由的美帝！

網民”雪夫“回應說，做了100年的虧心事，怎麼不怕報應呢？

名叫“賣女孩的小火柴”評論說：預感到末日將近，所以惜命，多活一天是一天。

網民黃波說，現在北京城上空，飛機飛來飛出，比日本軍機還恐怖。

網民“五嶽散人”說：我國內不是有家公司做農產品么，父母家裡吃的油、米啥的都是我這家公司每月快遞過去，主要是自己的產品比較踏實。建黨100周年，往北京發這種快遞發不了。

據名叫“啥也不能說”的網民介紹：遠離北京上千公里的城市，加油站連“自助加油”都停了，也說是為了配合建黨百年，他們是真心虛啊...

名叫“bing han”的網民指出，獨裁者深深恐懼着他們的人民。

之前《旺報》網站6月20日報道，中共在7月1日慶祝建黨百年前夕，多方面啟動維穩行動，人員進出地鐵安檢規格升級，寄往北京的郵件包裹全面實行二次安檢，加強查察日租套房，過濾在京住房人員。北京9個區禁止放無人其，航空模型，風箏，氣球，孔明燈，深圳通州區的鴿子等鳥類也禁止放飛…