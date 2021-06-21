區議員宣誓引發民主派退黨潮 11人退公民黨 李永達重出穩民主黨軍心

在傳言港府將大舉褫奪民主派區議員資格陰霾下，有民主黨派背景區議員退黨以求保留席位，公民黨承認，近日有11名區議員退黨，令該黨區議員人數跌至5人；而擁有最多區議員的民主黨，年內亦已損失至少10名區議員，該黨前主席李永達重出當選為副主席，他表示，明白不少黨員憂慮區議會議席不保，他目前最重要是穩定「軍心」。

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自港府就規定區議員宣誓的條例刊憲後，已有傳言指當局會藉此褫奪民主派區議員資格，以扭轉民主派在2019年贏得超過八成半議席的局面，被指「輸打贏要」。及至上星期，個別傳媒引述「消息人士」指，港府最快於7月為全港區議員宣誓，凡曾參與民主派立法會初選、借出辦事處協助初選，以及簽署當選後繼續抗爭的「墨落無悔 堅定抗爭」立場書的區議員，均可能被視為違誓或宣誓無效，其經由民意授權的區議員身分將被褫奪，估計民主黨派將有超過一百名，甚或170名區議員將被DQ(褫奪資格)，即占民主派區議會議席由四分之一至44%不等。

當中，香港最先成立的政黨民主黨可能受到的衝擊最大。該黨有91名黨員在2019年選舉中贏得區議會議席，成為區議會最大政黨，但公開數據顯示，該黨區議員人數已下降至81人，雖仍遙遙領先其他民主黨派，但根據消息傳出的標準，該黨約有50人面臨DQ危機。

在此前途未明之際，該黨前主席李永達昨(20日)在無競爭的情況下，當選副主席，以接替在還柙中辭去黨內職務的林卓廷；而同時於特別會員大會上補選成為中央委員的，還有梁國華和張茂清，二人將替代同樣還柙中的胡志偉和尹兆堅。

李永達會後表示，過去兩、三日曾與數十名黨員或區議員會面，了解他們的憂慮，包括擔心被捕或遭撤銷區議員資格，故此，他上任後的首要工作是加強與黨員溝通，穩住「軍心」，呼籲他們不要過分驚恐，亦毋須作出太激烈的反應。

他又說，明白現時擔任政黨領導層有一定風險，但當獄中六名黨友仍然堅持黨的理念，他自覺有責任承擔黨內工作，會堅持以合法手段為市民發聲。

公民黨十區議員同日退黨 期增留任機會

至於另一民主派主流政黨公民黨，昨亦在社交平台上發出聲明，在區議員宣誓條例通過後，加上近期個別傳媒報道的傳聞，令黨內區議員承受沉重壓力，過去幾日，該黨收到11名區議員要求退黨的通知，理解和尊重他們的決定。聲明又指，黨內現餘下5名區議員，他們深信，雖然議員數目銳減，議會路徑陰霾密布，但仍有工作空間，決定跟港人一同重新出發，覓路前行，並繼續推動民主、自由、人權、法治，奉行「一國兩制」和港人治港，推動居民積極參與區內事務決策。

十名同日宣布退黨的，分別是葵青區張鈞翹、沙田區陸梓峂及麥梓健、觀塘區王嘉盈、離島區李嘉豪、深水埗區劉家衡及李俊晞、油尖旺區余德寶、荃灣區陳婉琛及陸靈中。劉家衡在社交平台上表示，退黨區議員作決定前曾經商討，認為退黨可增加宣誓後留任的機會，形容退黨是無可奈何的決定，相信不會影響公民黨的士氣。另外，離島區議員容詠嫦上星期已宣布退出公民黨。

公民黨主席梁家傑對多人退黨感到萬分痛心和惋惜，但亦衷心理解及尊重，寄語退黨區議員要繼續堅持講真話及磊落做人。至於退黨是否可以增加留任區議員的機會，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表明難以估計，因為取消資格的界線仍不清晰。