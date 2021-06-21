新疆人權惡化信息不斷 聯合國人權事務高級專員盼年內成行

聯合國人權事務高級專員巴切萊特在聯合國人權理事會閉幕時表示，新疆人權惡化信息繼續源源不斷而來，希望年內能夠造訪中國新疆。她同時表示，港版國安法通過以來在港產生寒蟬效應，國際社會應嚴重關切。

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巴切萊特星期一在聯合國人權理事會第47屆會議開幕式上揭露，人權狀況從來也沒有像今天一樣如此嚴重地大規模倒退。

巴切萊特在列舉全球人權嚴重倒退的情形時特別提到中國新疆和香港。關於新疆，巴切萊特說，有關在新疆發生嚴重侵害人權的消息源源不斷浮現之際，她希望能在今年以內就包括新疆在內的訪華條件達成共識。

巴切萊特希望此行能夠“有意義地”進入新疆維吾爾自治區，就大量有關踐踏維吾爾人權的報道展開實地調查。

這是巴切萊特首次公開提出訪華列出時間表。2018年9月以來，聯合國方面一直在同中國政府就人權事務高級專員訪華所需條件進行協商談判，但一直未能成行。

一些人權組織指控中國當局把至少百萬維吾爾人及其他穆斯林關入新疆的“集中營”強迫“教育”，暴力虐待，強迫婦女絕育，北京則辯稱這是為幫助少數民族就業以及遠離極端伊斯蘭主義而開設的就業培訓中心。

美國政府認為北京當局在新疆採取的是“種族滅絕”，一些西方國家的議會也認定中國政府在新疆進行種族滅絕。

巴切萊特已經數次敦促北京讓聯合國人權代表團無條件地、“完全地”進入新疆，二月份，巴切萊特重申對新疆人權狀況進行獨立而全面的評估。但是，國際人權組織要求聯合國對中國採取更強硬的姿態。

在本次理事會開幕式上，巴切萊特同樣對中國香港人權嚴重惡化表示嚴重官卻，她特彆強調自港版國安法通過以來，對香港社會的民主空間和媒體產生了寒蟬效應。她說，到目前為止有107人在國安法框架下被捕，其中57人已被正式起訴。

巴切萊特強調，關於香港司法體系是否願意根據『基本法』履行『公民權利和政治權利國際公約』中規定的香港義務，這將是對香港司法獨立性的重要考驗。”

巴切萊特在開幕式上還強調了俄羅斯、埃塞俄比亞以及緬甸人權嚴重倒退的情況。