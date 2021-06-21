歐美聯手對白俄羅斯實施新一輪"強力"制裁 反動派稱讚"史無前例"

歐美各國周一聯手對白俄羅斯實施新一輪制裁，以共同回應白俄羅斯上月"劫持客機"行徑，除了對數十名白俄羅斯個人和企業實施旅行禁令及資產凍結，歐盟並準備對白俄羅斯施加經濟制裁。白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭對此表示歡迎稱，這輪強力制裁"史無前例"。

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法新社報道，此次是歐盟、美國、英國和加拿大共同行動，將白俄羅斯總統盧卡申科政府的更多官員、國會議員和部長列入制裁黑名單。白俄羅斯5月23日出動空軍飛機攔截瑞恩航空自希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的班機，並逮捕一名反對派記者。白俄羅斯此舉被西方指為"國家劫持客機行為"。

歐盟27國代表周一在盧森堡召開的會議上決定，將"切斷盧卡申科政權主要的經濟命脈"。歐盟外交政策負責人博雷爾表示，這項決定將在預計周四到周五舉行的歐盟峰會上提交歐洲理事會"儘快批准"。

歐盟外長會議周一決定，增加78名白俄羅斯個人和8個企業實體，對他們實施旅行禁令和資產凍結。其中7人，包括白俄羅斯國防及運輸部長直接參與了5月23日的"劫機"行動。周一宣布的制裁措施使歐盟制裁名單上的白俄羅斯國會議員、官員、法官和軍事指揮官人數達到166名。此次增加的制裁企業是由盧卡申科親信所掌管。

歐盟外長會議並一致同意將針對白俄羅斯經濟"支柱"產業採取行動。

歐盟以及美、英、加發表的聯合聲明稱：對盧卡申科政權一再侵犯人權、基本自由以及國際法，我們一致感到深刻關切。"我們一致呼籲這個政權，終結對自己人民的壓制"。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭對歐美新的制裁表示歡迎稱，這輪強力制裁"史無前例"。她表示，這是向總統盧卡申科政權發出的強有力的信號，清楚表明國際社會將繼續合作，打擊侵犯人權的暴力和無法無天的行為。她強調，當(西方國家）團結起來制裁會更有力。

博雷爾說，這輪制裁將"重傷"明斯克政權。