法國呼籲伊朗尊重人權 白宮稱拜登目前無意"與伊朗新總統會面"

法國對伊朗強硬派人物萊西當選新總統做出反應，表示對伊朗人權狀況極為擔憂，法國並重申將為挽救伊核協議做出積極努力。美國白宮周一表示，美國總統拜登目前沒有計畫"與伊朗總統當選人萊希會面"。

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法新社消息，法國外交部發言人周一表示，法國重申對伊朗的人權狀況持續擔憂，同時對兩名在伊朗被關押的法國人，研究員阿德爾哈 (Fariba Adelkhah) 和法國遊客布里埃 (Benjamin Brière) 的命運持續關注。這兩名法國人與其他十幾名西方人一樣被伊朗指控從事間諜活動或破壞國家安全，他們對此予以否定。

外交部發言人木哈爾(Agnes von der Mühll ）並表示，“我們重申，法國希望恢復全面執行維也納核協議，為此法國進行了積極的外交努力。

另據報道，美國白宮周一表示，美國總統拜登目前沒有計畫"與伊朗總統當選人萊希會面"。白宮發言人普薩基說，伊朗的重要決策仍然由最高領袖哈梅內伊作出。

普薩基表示，各方有關重新履行核協議的磋商已結束第六輪談判，白宮期待看到談判有何進展。

萊希周一在德黑蘭舉行當選後的首場記者會。他表示，美國有責任解除所有不公正的對伊朗制裁，歐洲國家應履行伊朗核協議承諾。他還表示，伊朗不會就地區政策和國防問題與其他國家談判，他也無意與拜登會面。