中共黨慶前夕這幾件事很詭異

中共百年黨慶即將來臨，但奇怪的是氣氛極度緊張，好像要出什麼大事似的。不光光強化維穩行動，中紀委還把三十年代中共大幹部顧順章的故事搬出來震懾。

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北京已啟動維穩行動，天安門及周邊不用說，處於半戒嚴狀態，連附近的“朝陽大媽“都出動協助監視了。上海，嘉興，井岡山，遵義，延安，西柏坡，北京，接到郵管局最新通知，上述7城市的快遞全部停止發送。

在北京，人員進出地鐵安檢規格升級，根據官方18日公告，寄往北京的郵寄包裹全面實行二次安檢，5月下旬起，北京市區嚴格查緝日租套房，警察登門查驗證件，過濾在京住房人員。北京9個區禁止放無人機，航空模型，風箏，氣球，孔明燈，深圳通州區的鴿子等鳥類也禁止放飛。網上還流傳一份 北京市人民政府通告，7月1日對北京部分區域實施無線電管制。

以上這些是硬件管制，重點針對的是百姓，還有些比較軟性的，好像專門針對黨內，針對黨內高官。

比較詭異的是中紀委網站6月19日刊出一篇題為“重溫經典砥礪前行，永不叛黨不僅僅是一句誓言”，文章寫得殺氣騰騰，借中共上海負責人顧順章1931年“叛黨”的故事要求黨員幹部“永不叛黨”，顧順章的故事後面其實就是周恩來當年如何暗殺顧順章一家老小的血腥故事，拿這個幾十年前中共黨內火拚的慘案嚇人，有網友評論直指“有點黔驢技窮了”。

中紀委網站幾十年後的今天講這件事，其意何在？其意不在講當年國共兩黨撕鬥，更不在抖露中共內部火拚，周恩來如何兇殘的醜聞，意思全在文章裡頭：要求中共黨員絕對忠於黨。根據習近平領導的中共中央制定的“兩個維護“，維護黨就是維護習近平為首的黨的核心，忠於黨就是忠於習近平，永不叛黨自然就是不能背叛習近平。

黨，在世界上絕大多數國家，不過是一個協會，一個群眾組織，掌權了，叫執政黨，不掌權，就是一群人結了黨而已，志同道合，可以一起做和，意見不合，自由離開。但中共這個黨一旦入了，可是不能隨便退的，只能等着被黨“開除“，自己離開也被視為是一種叛黨行為，這種做法，有學者形容跟黑社會組織接近。而中共是有核心的，核心就是習近平，前中共中央黨校蔡霞教授批評習近平說，”全黨圍着一個人轉，這還叫政黨嗎？早就不是政黨了，他就是一個黑幫老大。“

中紀委揮舞叛黨大棒，至少對黨員幹部是有威懾力的。中紀委的文章還特意點名這是習近平總書記所要求的，好像這樣說更有威懾力：“習近平總書記多次對共產黨員諄諄教導，強調對黨忠誠，永不叛黨”。文章要求黨員幹部時刻牢記永不叛黨誓言。

中紀委刊出這樣的警告，自然引起許多議論。顧順章當年已是中共領導人之一，有人懷疑中南海出了問題，有人猜測難道中共高層真的有人叛逃，或者有賊心，沒賊膽？有人問：究竟嚇唬誰？更有可能的還是習近平本人也生活在恐懼之中，擔心發生政變？

這件事讓人聯想到幾天前海外盛傳中國國安部高層董經緯叛逃美國，北京倒是很快就闢謠了，由極少在公開場合露面的國安部副部長董經緯於6月18日主持一個會議，會議的名字就叫做“反間諜座談會”，有分析認為，新華社發通稿報道董經緯在一個小會議上的講話，是很反常的現象。會上特彆強調既要抓間諜，又要抓“內奸”和“幕後金主”，抓間諜，似乎針對的是美國，但座談會重心在“內奸”和“幕後金主”，給人感覺槍口還是對內的，中共最害怕的是自己人。

為何謠言傳來傳去，真假莫辯，美國紐約城市大學政治學教授夏明分析認為，這凸顯了在習近平高壓管控下，中共黨內的人人自危，沒有安全感。這位學者對自由亞洲表示：“中國目前最大的問題其實就在於中國的精英層其實出現某種的分裂......，習近平和習近平身邊的人也是沒有安全感的，他不知道有多少人在背後琢磨他，而有些人為了不要讓習近平懷疑自己，就會去告密別人，謠言就此傳來傳去，真真假假。”

誰敢叛黨？習近平18日率領政治局常委，他親自舉起拳頭帶領大家“重溫“入黨誓詞，習近平念一句，從李克強到王岐山一眾重複一句，表情都是很凝重的，習近平的最凝重。”永不叛黨，永不叛黨……“