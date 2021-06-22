布林肯展開歐洲訪問 "鞏固面對中國挑戰的西方統一戰線"

繼美國總統拜登歐洲巡迴訪問之後，美國國務卿布林肯周二啟程重返歐洲。法新社稱，布林肯的歐洲之行將首次訪問法國，此行旨在繼續鞏固拜登總統構建面對中國的西方統一戰線。

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法新社報道，布林肯將首先訪問柏林，隨後前來巴黎及羅馬，布林肯將與歐盟主要領導人德國總理默克爾及法國總統馬克龍會晤，隨後，布林肯將前往梵蒂岡參加利比亞和平及反對聖戰組織伊斯蘭國軍事聯盟的國際會議。

布林肯緊湊繁忙的訪歐日程將於6月29日在意大利城市馬泰拉結束。屆時他將與G20世界主要大國的外長會面，而中國外長也將出席。法新社說，今年3月，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅與布林肯在阿拉斯加激烈交鋒，目前尚未宣布兩國外長是否會面，這將是華盛頓外交政策的第一大挑戰。

美國總統拜登歐洲之行期間向美國的盟友提議啟動一項龐大的全球基礎設施計畫，與北京的“新絲綢之路”計畫抗爭。拜登並促請北約加強對軍力日益增長的中國回應。

美國國務院負責歐洲事務的官員里克爾向法新社表示， “布林肯歐洲之行是延續拜登總統優先要務政策：重建美國與盟友的關係。他說， 鞏固與歐洲的關係將為許多外交優先奠定基礎，包括應對中國和全世界威權主義的挑戰”。