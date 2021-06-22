超過70%30歲以上美國人至少接種一劑疫苗 拜登表示：美國接種疫苗計畫取得成功

美國白宮周二公布美國民眾接種新冠疫苗最新進度。雖然30歲以上美國人已經有超過70%接種至少一劑疫苗，但白宮稱，總統拜登定出7月4日國慶日前全美70%成年人接種至少一劑的目標恐難達成。拜登表示，美國的接種疫苗行動計畫取得了成功。

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法新社報導，拜登在競選時承諾，當選後控制疫情將是優先要務。這也是拜登在疫苗議題上第一個未能完成的目標。

白宮負責防疫的協調官齊安茲( Jeff Zients）周二表示，目前，超過70%的30歲及以上的美國成年人已經接種至少一劑疫苗，預期7月4日之前，27歲以上美國人接種至少一劑的比率也將達到70%，不過，齊安茲承認，在此期限前讓所有成人完成接種一劑的目標無法達到，他表示"還要再多花幾周時間才能達到70%的成年人接種至少1劑目標。

到目前65.4%的滿18歲及以上的美國人已經接種至少一劑美國批準的三種新冠疫苗，預計下月4日將達到67%。

美國總統拜登定下目標, 在7月4日獨立紀念日, 美國70%成年人接種至少一劑新冠疫苗。不過專家認為，近日疫苗接種進度明顯放緩, 可能無法達到拜登的目標。

據美國疾病管制暨預防中心資料顯示，到22日萬止，約65.4%的滿18歲成年人已經接種了至少1劑，全美疫苗接種速度自4月後開始降低，從高峰時期的平均每天接種340萬劑，到最新每日平均85萬劑；現在平均每天接種第1劑的人更少於30萬人。

齊安茲表示，現在要加倍努力重點讓18歲到26歲的人群接種，這個年齡層的人接種意願最低；比起達成拜登的疫苗接種目標，國家重新開放，回到正常生活更重要，這方面正超越白宮內部的預期速度。齊安茲表示，我們已經取得超過最高預期的成功"。

美國總統拜登周二也在推特上發文表示，我們要認清，美國的接種疫苗行動計畫取得了成功。拜登說，我們主政時，每天平均3000人死亡，而今天新冠病人住院率直降90%。"這是美國人成功的故事"。