“世界行動日” 藏維香港流亡組織呼籲各國抵制2022北京奧運會

旅居海外的流亡藏人，維族人與港人組織今天在全球各大城市舉行抵制2022年北京冬季奧運會的示威抗議活動，該活動受到全球50多個國家的響應。

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國際聲援西藏，新疆以及香港的組織以及各大人權組織今天在全球各大城市舉行抵制北京奧運的示威抗議活動，該活動受到全球50多個國家的響應，活動首先在澳大利亞拉開帷幕，從網絡上傳的視頻與圖片來看，澳大利亞多座城市都舉辦了一定規模的示威活動，在巴黎的活動將於6月23日下午四點在巴黎市中心的巴士底廣場舉行。

跨國組織“對華政策跨國議會聯盟”(the Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC)6月7日發表聲明，鑒於目前中國普遍存在的侵犯人權的行為，宣布在十個國家和地區的制裁北京2022冬奧會的協調立法行動。

該組織在聲明中表示，“奧運會是一個全世界人們聯合起來慶祝運動、友誼和團結的活動，是應該超越國家和政治分歧的”。但是，該組織在各國的共同主席們認為，“這個活動的性質與讓一個對自己的人民犯下暴行的政府來舉辦是不合適的，這樣做有損於奧林匹克運動的精神，也破壞了它的宗旨。”

該組織還發表推文表示，世界難道已經忘記了北京在2008年所作出的承諾嗎？北京遵守了嗎？

“對華政策跨國議會聯盟”的行動受到各大人權組織的歡迎，多個國家的議會已經積極行動起來。

美國國會眾議會議長民主黨人佩洛西(Nancy Peolosi)批准了由參議院提出的外交抵制北京冬奧會的計畫，計畫中要求運動員和教練員可以參加比賽，但是美國政府不派官方代表團參加。

法新社此前報道稱，美國有愈來愈多國會議員呼籲抵制明年的北京冬季奧運，美國當局多次重申，希望與盟國就可能抵制一事達成一致。

此外，美國兩大黨國會議員已擬定法案，計畫對同意贊助北京冬奧的企業予以懲處。美國兩黨議員再度提出措施，要求國際奧林匹克委員會改換2022年冬奧地點。美國的華爾街日報此前發表觀點文章，標題是：倘若維吾爾族人的命也是命，那麼我們就應該杯葛北京奧運。