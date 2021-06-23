美驅逐艦六度穿航台灣海峽 中國東部戰區稱“隨時應對一切威脅挑釁”

路透社今天（6月23日）援引中國東部戰區新聞發言人張春暉周三表示，美國“威爾伯”號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，並“時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

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據報道，東部戰區官方微博援引其稱，美國在台海滋事攪局，是對地區安全局勢的蓄意破壞，對台海和平穩定的嚴重危害，是地區安全風險的最大製造者，“我們對此表示堅決反對。”

同一天，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上也回應說，中國東部戰區新聞發言人已經就此作出回應。中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力，滋事挑釁，這不是對什麼自由開放的承諾，而是搞軍事橫行自由，是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞。國際社會對此看得清清楚楚。中方捍衛國家主權和領土完整的決心，堅定不移。我們敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。

早些時候，台灣國防部稱，昨日（周二）有一艘美國驅逐艦航經台灣海峽由南向北行駛；國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。此為時隔逾一個月，美國軍艦再度通過台灣海峽。

據悉，自美國總統拜登1月就職以來，美艦已6度航經台海，包括2月兩次，3月、4月和5月各一次，均為勃克級導彈驅逐艦。5月18日當時曾由北向南航經台灣海峽，並進入西沙群島海域。

根據美國海軍第七艦隊新聞稿指出，勃克級導彈驅逐艦“威爾伯”號（Curtis Wilbur）在符合國際法規範下，於當地時間22日例行通過台灣海峽，表達美國對自由開放的印太區域承諾，未來將持續合法航行。