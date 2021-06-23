親民主派《蘋果日報》今天結業 明天刊最後版 香港新聞自由嚴重受創

今早有主筆被捕的親民主派報章《蘋果日報》，出版明日的報章後，今(23日)天午夜後實時停止運作，網頁不再更新，結束26年的出版業務。該報管理層稱，基於「員工安全及人手考慮」，決定於午夜後實時停止運作。成為首間因港府拘捕員工和凍結資金而停刊的傳媒，嚴重打擊香港新聞自由。

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董事會早前原擬等待周五決定是否於周六停刊，但當日已留失大量員工，留守員工昨(22日)天達成共識，出版周六報章後停刊。但據了解，香港警方今晨拘捕該報中國組主筆李平後，員工反響甚大，有人要求提早停刊，個別員工的反應被形容為「崩潰」。而「港聞組」員工今早亦收到通知，今天暫時在家工作，毋須返回位於將軍澳的大樓。

該報母公司壹傳媒集團今午曾在官網發出公告，指董事會遺憾地宣布，由於香港當前情況，《蘋果日報》印刷版不遲於本周六最後一期結束，而電子版也不遲於當晚深夜11時59分停用，但《蘋果日報》其後於下午4時報道，報章管理層按董事會公告，基於「員工安全及人手考慮」，決定於午夜後實時饑止運作。

董事會公告感謝讀者、記者、員工及廣告商在過去26年的支持和信任。

繼創辦人黎智英被捕入獄後，警方上周拘捕集團五名董事，並凍結蘋果日報有限公司等三間公司共1800萬港元資產；及後控告壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光，以及相關三間公司，指他們涉嫌勾結外國或境外勢力，觸犯《港區國安法》；壹傳媒董事會前(21日)天以大比數通過去信保安局，申請要求解凍部分資產支付員工薪金，以免因欠薪而違反勞工法例。董事會當時決定，本周五再開會決定《蘋果》是否停止運作，如果決定停止運作，星期六會出版最後一期《蘋果日報》。