6月24日最後一份的《蘋果日報》

據多家媒體報道，支持民主立場的香港《蘋果日報》將在本6月24日出版最後一期報紙；網站將於午夜後停止更新。蘋果日報表示，管理層根據集團董事局的公布，決定停運；有關員工離職安排、訂戶善後詳情將由壹傳媒集團稍後公布。

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蘋果日報母公司壹傳媒的董事會星期三宣布，《蘋果日報》將在不遲於本周六齣版最後一期。

壹傳媒有限公司董事會在一份聲明中說：“遺憾地宣布，由於香港當前的情況，蘋果日報的印刷版不遲於2021年6月26日星期六最後一期結束，而電子版亦不遲於……星期六晚上11時59分停用。”

聲明說，壹傳媒感謝“讀者忠實的支持”，“並感謝我們的記者、員工及廣告商在過去26年的信任”。

與此同時，同屬壹傳媒旗下的《壹周刊》也宣布即將停刊。《壹周刊》社長黃麗裳星期三在臉書發表告別信說，“編輯部相信大時代下已經到臨終點前”。

她說：“有同事捨不得，仍存一絲希望，我只有狠狠的劈頭一句：‘別存幻想！’”

繼上周有5名蘋果日報相關人員被逮捕後，蘋果日報星期三報道說，社論主筆李平（筆名）當天上午被警務處國家安全處人員逮捕。據報道，李平是中國籍，本名楊清奇，被捕前一天還為蘋果日報“蘋論”發表社評，目前正在扣留調查。他的被捕原因是涉嫌違反國安法“串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”。

6月17日，500名警員搜查蘋果日報大樓，壹傳媒兩名高層及三名新聞工作者涉嫌違反國安法“串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”被捕。